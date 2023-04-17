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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец сообщил о "нескольких десятках" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами, которые получил Офис омбудсмена

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РФ публично распространяет видео с казнями украинских военных, чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", отметил Лубинец
РФ публично распространяет видео с казнями украинских военных, чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", отметил Лубинец
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

За последние девять месяцев Офис омбудсмена Украины получил "несколько десятков" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами.

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках... Некоторых [российских военных] удалось верифицировать. И я знаю, что одно лицо понесло наказание. Я знаю, что [оно] погибло во время боевого столкновения с украинскими войсками", – рассказал Лубинец.

По мнению омбудсмена, РФ публично распространяет видео с казнями украинских военных по "нескольким причинам" – чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", который сейчас господствует внутри российского общества; чтобы убедить российских солдат не сдаваться в плен ВСУ; чтобы запугать украинских военных накануне ожидаемого контрнаступления.

Контекст:

Российские оккупанты уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. Например, 6 марта в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" Где и когда оно снято, на момент публикации видео известно не было. 

СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео: это снайпер территориальной обороны Александр Мациевский. По информации СБУ, Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.

У Украины есть свидетельства и о других казнях оккупантами безоружных украинских военных, сообщал Лубинец 17 марта. 

11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни.

CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал. В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что подобные случаи не единичны.

Теги: Россия, Украина, казнь, плен, видео, ВСУ, украинцы, омбудсмен, война России против Украины, интервью, Дмитрий Лубинец, российские оккупанты, контрнаступление, убитые
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