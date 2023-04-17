Лубинец сообщил о "нескольких десятках" видео публичных казней украинских военных российскими оккупантами, которые получил Офис омбудсмена

Об этом в интервью "Украинской правде", опубликованном в YouTube СМИ 17 апреля, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках... Некоторых [российских военных] удалось верифицировать. И я знаю, что одно лицо понесло наказание. Я знаю, что [оно] погибло во время боевого столкновения с украинскими войсками", – рассказал Лубинец.

По мнению омбудсмена, РФ публично распространяет видео с казнями украинских военных по "нескольким причинам" – чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", который сейчас господствует внутри российского общества; чтобы убедить российских солдат не сдаваться в плен ВСУ; чтобы запугать украинских военных накануне ожидаемого контрнаступления.