"Ложь, чистая ложь". Буданов прокомментировал данные о том, что Герасимов и Патрушев хотели сорвать план Путина по захвату Украины

"Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один, в принципе, из немногих [в российском руководстве] выступавших за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: "Давайте их [украинцев] убивать", – и никогда не кричал: "Не нужно этого". Как все в этом вопросе, он был, чтобы не быть крайним. Ибо он (я его не очень люблю по понятным причинам) – не дурак, далеко не дурак", – заявил Буданов.
В одном из слитых секретных документов Пентагона, подлинность которых не подтверждена, утверждалось, что Патрушев и Герасимов хотели саботировать план Путина по захвату Украины, пока тот лечится от рака.
Документ относится к одному из брифингов американской разведки, которая ежедневно мониторит различные источники по всему миру. Этот доклад, предположительно, содержал слух о том, что военно-политическое руководство России замышляло сорвать войну в Украине, пока Путин проходит курс химиотерапии. Утверждалось, что Герасимов был якобы против начала так называемой российской спецоперации и вызвался саботировать вторжение, однако впоследствии изменил свое решение и поддержал план Путина.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.