"Ложь, чистая ложь". Буданов прокомментировал данные о том, что Герасимов и Патрушев хотели сорвать план Путина по захвату Украины

Буданов не верит в сообщения о том, что Патрушев и Герасимов якобы планировали "притормозить" российское вторжение в Украину, инициированное Путиным Фото: president.gov.ua

"Это ложь, чистая ложь. Герасимов был один, в принципе, из немногих [в российском руководстве] выступавших за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию. Он никогда не кричал: "Давайте их [украинцев] убивать", – и никогда не кричал: "Не нужно этого". Как все в этом вопросе, он был, чтобы не быть крайним. Ибо он (я его не очень люблю по понятным причинам) – не дурак, далеко не дурак", – заявил Буданов.

В одном из слитых секретных документов Пентагона, подлинность которых не подтверждена, утверждалось, что Патрушев и Герасимов хотели саботировать план Путина по захвату Украины, пока тот лечится от рака.

Документ относится к одному из брифингов американской разведки, которая ежедневно мониторит различные источники по всему миру. Этот доклад, предположительно, содержал слух о том, что военно-политическое руководство России замышляло сорвать войну в Украине, пока Путин проходит курс химиотерапии. Утверждалось, что Герасимов был якобы против начала так называемой российской спецоперации и вызвался саботировать вторжение, однако впоследствии изменил свое решение и поддержал план Путина.