Байден поручил разведке США тщательнее защищать секретную информацию на фоне скандала с утечкой

Байден уверен в том, что расследование утечки секретных данных из Пентагона вскоре будет завершено Фото: EPA

"Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов администрации США", – отметил президент США.

Байден подчеркнул, что власти США все еще определяют, достоверны ли эти документы, но меры безопасности в отношении подобных данных в любом случае будут усилены.

"Я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для большей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации", – подчеркивается в заявлении.

14 апреля на брифинге перед отлетом президентского борта из Ирландии Байден добавил, что поручил Госдепартаменту определить масштабы утечки и убедиться, что американские спецслужбы в ходе расследования "докопались до сути того", почему у подозреваемого в сливе секретной информации нацгвардейца США Джека Тейшейры был доступ слитым документам.

"Мне нечего сообщить, кроме того, что уже было сообщено. Невозможно предсказать, сколько времени займет расследование. Но я не думаю, что это займет много времени", – подытожил Байден.