Байден поручил разведке США тщательнее защищать секретную информацию на фоне скандала с утечкой

"Я высоко оцениваю быстрые действия правоохранительных органов по расследованию и реагированию на недавнее распространение секретных документов администрации США", – отметил президент США.
Байден подчеркнул, что власти США все еще определяют, достоверны ли эти документы, но меры безопасности в отношении подобных данных в любом случае будут усилены.
"Я поручил нашим военным и разведывательному сообществу предпринять шаги для большей защиты и ограничения распространения конфиденциальной информации", – подчеркивается в заявлении.
14 апреля на брифинге перед отлетом президентского борта из Ирландии Байден добавил, что поручил Госдепартаменту определить масштабы утечки и убедиться, что американские спецслужбы в ходе расследования "докопались до сути того", почему у подозреваемого в сливе секретной информации нацгвардейца США Джека Тейшейры был доступ слитым документам.
"Мне нечего сообщить, кроме того, что уже было сообщено. Невозможно предсказать, сколько времени займет расследование. Но я не думаю, что это займет много времени", – подытожил Байден.
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.
14 апреля Тейшейре в суде Бостона предъявили обвинения по двум пунктам: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне и несанкционированное удаление и хранение секретных документов или материалов.