Подозреваемый в утечке Пентагона Тейшейра больше года публиковал секретные документы в Discord – СМИ

Как отмечает источник, хотя Тейшейра был относительно неопытен в вооруженных силах, у него был доступ к строго засекреченным документам военной разведки через компьютерную сеть Пентагона, известную как Объединенная всемирная разведывательная система связи. Система позволяла Тейшейре читать и, возможно, распечатывать секретные документы, хотя существуют правила обращения с ними в соответствии с законом.

Друг Тейшейры, с которым беседовали журналисты, говорит, что нацгвардеец начал делиться секретными документами на сервере геймерской платформы Discord в прошлом году, во время войны в Украине.

По словам собеседника, Тейшейра сливал эти документы для того, чтобы "обучить людей, которых он считал своими друзьями и которым можно доверять, свободными от пропаганды, циркулирующей снаружи". Участники сервера согласились никогда не делиться документами за пределами сервера, так как это может нанести ущерб интересам США.

Этот же друг Тейшейры назвал выдумкой заявления, что среди пользователей сервера были россияне или украинцы. По его словам, один участник, выдававший себя за российского морского офицера, на самом деле жил в Кентукки, и его выгнали из сервера.