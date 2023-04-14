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Подозреваемый в утечке Пентагона Тейшейра больше года публиковал секретные документы в Discord – СМИ

Тейшейра имел доступ к документам Пентагона через компьютерную сеть министерства обороны США
Тейшейра имел доступ к документам Пентагона через компьютерную сеть министерства обороны США
Фото: depositphotos.com

Служащий ВВС США Джек Тейшейра, подозреваемый по делу об утечке данных Пентагона, делился секретными документами со своими друзьями с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом The Washington Post 14 апреля рассказал один из знакомых подозреваемого.

Как отмечает источник, хотя Тейшейра был относительно неопытен в вооруженных силах, у него был доступ к строго засекреченным документам военной разведки через компьютерную сеть Пентагона, известную как Объединенная всемирная разведывательная система связи. Система позволяла Тейшейре читать и, возможно, распечатывать секретные документы, хотя существуют правила обращения с ними в соответствии с законом.

Друг Тейшейры, с которым беседовали журналисты, говорит, что нацгвардеец начал делиться секретными документами на сервере геймерской платформы Discord в прошлом году, во время войны в Украине.

По словам собеседника, Тейшейра сливал эти документы для того, чтобы "обучить людей, которых он считал своими друзьями и которым можно доверять, свободными от пропаганды, циркулирующей снаружи". Участники сервера согласились никогда не делиться документами за пределами сервера, так как это может нанести ущерб интересам США.

Этот же друг Тейшейры назвал выдумкой заявления, что среди пользователей сервера были россияне или украинцы. По его словам, один участник, выдававший себя за российского морского офицера, на самом деле жил в Кентукки, и его выгнали из сервера.

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Пентагон, военные, ВВС США, военнослужащий, The Washington Post, утечка данных, Джек Тейшейра
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