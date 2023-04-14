Ходжес о сливе секретных данных: Не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но РФ, Китай и другие враги США всегда пытаются получить такую информацию

"Утечка, конечно, нанесла ущерб. Хотя многое из этой информации уже было опубликовано раньше. Я уверен, что украинский Генштаб был осведомлен или предупрежден об этой опасности. И они предпримут все необходимые шаги. Утечка принесла вред в том смысле, что утратилось доверие в обмене разведданными. И это печально. Я уверен, что расследование, которое проводится в Пентагоне, в конечном итоге приведет нас к источнику слива. Я не знаю точно, но подозреваю, что это, скорее всего, произошло из-за того, что информация была обработана ненадлежащим образом. Другими словами, было нарушение дисциплины. Кто-то без определенного доступа получил секретную информацию и передал дальше", – сказал Ходжес.

Он отметил, что все, кто имеет доступ к секретной информации, должны проходить соответствующее обучение.

"Я не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но, конечно, нет никаких сомнений в том, что Россия, Китай и другие враги или потенциальные враги США всегда пытаются получить такую информацию. Поэтому так важно, чтобы мы все проходили обучение и тренировали свою дисциплину в деле обработки секретной информации, чтобы предотвращать такие случаи в дальнейшем. Думаю, что это и покажет внутреннее расследование: кто-то был неосторожен или нарушил протоколы о том, как обращаться с этими документами", – подчеркнул Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

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