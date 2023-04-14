ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Ходжес о сливе секретных данных: Не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но РФ, Китай и другие враги США всегда пытаются получить такую информацию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
О сливе секретных данных Пентагона стало известно 6 апреля
О сливе секретных данных Пентагона стало известно 6 апреля
Фото: depositphotos.com

Враждебно настроенные по отношению к США страны всегда пытаются получить доступ к их секретной информации. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, комментируя утечку секретных документов Пентагона.

"Утечка, конечно, нанесла ущерб. Хотя многое из этой информации уже было опубликовано раньше. Я уверен, что украинский Генштаб был осведомлен или предупрежден об этой опасности. И они предпримут все необходимые шаги. Утечка принесла вред в том смысле, что утратилось доверие в обмене разведданными. И это печально. Я уверен, что расследование, которое проводится в Пентагоне, в конечном итоге приведет нас к источнику слива. Я не знаю точно, но подозреваю, что это, скорее всего, произошло из-за того, что информация была обработана ненадлежащим образом. Другими словами, было нарушение дисциплины. Кто-то без определенного доступа получил секретную информацию и передал дальше", – сказал Ходжес.

Он отметил, что все, кто имеет доступ к секретной информации, должны проходить соответствующее обучение.

"Я не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но, конечно, нет никаких сомнений в том, что Россия, Китай и другие враги или потенциальные враги США всегда пытаются получить такую информацию. Поэтому так важно, чтобы мы все проходили обучение и тренировали свою дисциплину в деле обработки секретной информации, чтобы предотвращать такие случаи в дальнейшем. Думаю, что это и покажет внутреннее расследование: кто-то был неосторожен или нарушил протоколы о том, как обращаться с этими документами", – подчеркнул Ходжес.

Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.

В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины. 

13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Украина, ФБР, Алеся Бацман, расследование, Бен Ходжес, война России против Украины, документы, Джек Тейшейра
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
"Все возвращается". Галкин обратился к хейтерам и объяснил, почему не опровергает ложь о себе
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Как Никитюк, Полякова, Каменских и другие выглядят без макияжа. Пять фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
"Эти паски всегда получаются непревзойденными!" Старинный рецепт праздничной выпечки с использованием моркови
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (165900)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (73595)
3
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (67752)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (67749)
5
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (67597)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (48649)
7
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (43075)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (42740)
 
 
 
 