Ходжес о сливе секретных данных: Не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но РФ, Китай и другие враги США всегда пытаются получить такую информацию

"Утечка, конечно, нанесла ущерб. Хотя многое из этой информации уже было опубликовано раньше. Я уверен, что украинский Генштаб был осведомлен или предупрежден об этой опасности. И они предпримут все необходимые шаги. Утечка принесла вред в том смысле, что утратилось доверие в обмене разведданными. И это печально. Я уверен, что расследование, которое проводится в Пентагоне, в конечном итоге приведет нас к источнику слива. Я не знаю точно, но подозреваю, что это, скорее всего, произошло из-за того, что информация была обработана ненадлежащим образом. Другими словами, было нарушение дисциплины. Кто-то без определенного доступа получил секретную информацию и передал дальше", – сказал Ходжес.
Он отметил, что все, кто имеет доступ к секретной информации, должны проходить соответствующее обучение.
"Я не знаю, есть ли российский шпион в Пентагоне, но, конечно, нет никаких сомнений в том, что Россия, Китай и другие враги или потенциальные враги США всегда пытаются получить такую информацию. Поэтому так важно, чтобы мы все проходили обучение и тренировали свою дисциплину в деле обработки секретной информации, чтобы предотвращать такие случаи в дальнейшем. Думаю, что это и покажет внутреннее расследование: кто-то был неосторожен или нарушил протоколы о том, как обращаться с этими документами", – подчеркнул Ходжес.
Бен Ходжес: Если Запад примет политическое решение, война в Украине закончится к концу года. Больше не будет никаких оправданий, никаких полумер – мы возьмем и сделаем это. Читайте полную версию интервью
6 апреля The New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности. Пентагон расследует источник публикации.
В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.
По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.
В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказали в Пентагоне. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой России посеять раздор между союзниками Украины.
13 апреля The New York Times написала, что подозреваемый в сливе секретной информации – 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии штата Массачусетс Джек Тейшейра. В тот же день его задержало ФБР.