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Американское ФБР сузило круг лиц, подозреваемых в утечке секретных документов – СМИ

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ФБР считает, что приблизилось к источнику утечки данных CNN
ФБР считает, что приблизилось к источнику утечки данных – CNN
Фото: fbi.gov

Федеральное бюро расследований США значительно продвинулось в установлении виновных в утечке секретных документов Пентагона. Об этом 13 апреля сообщает CNN.

По данным телеканала, ФБР сократило число вероятных подозреваемых. Два источника сообщили журналистам, что по этому делу уже проводятся допросы.

"Несмотря на то, что доступ к документам имело большое количество людей, следователи смогли выделить небольшое их число для более тщательного изучения благодаря судебно-медицинскому следу, оставленному человеком, разместившим документы... ФБР считает, что они близки к установлению человека, стоящего за утечкой", – пишет CNN.

Другой источник, знакомый с уголовным расследованием, сказал, что оно будет продвигаться гораздо быстрее, чем такая же работа в Пентагоне.

12 апреля The Washington Post сообщила, что за массовой утечкой секретных документов может стоять сотрудник одной из военных баз США. Он опубликовал важные данные в области безопасности в онлайн-группе. 

Контекст:

6 апреля The New York Times сообщила, что Пентагон расследует источник публикации в различных социальных сетях списка секретных американских военных документов, которые касаются ряда противников и союзников США. В слитых документах, в частности, отражены оперативные отчеты и оценки возможностей Вооруженных сил Украины по состоянию на 1 марта, графики поставок оружия, но там нет конкретных планов боевых действий, говорится в статье NYT. При этом собеседники СМИ подчеркивали, что часть документов выглядит достоверно, а часть данных – искажена.

По данным The Washington Post, среди слитых документов были и такие, которые содержат информацию о возможном военном сотрудничестве России с Турцией и Египтом.

В министерстве обороны США продолжают оценивать масштабы утечки, но уверены, что публичной стала "очень чувствительная, секретная" информация, рассказал помощник главы Пентагона Крис Мигер. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал найти источник утечки секретных документов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в слитых документах есть правдивая и ложная информация, при этом та, которая была правдивой, уже неактуальна. По его мнению, утечка была преднамеренной попыткой страны-агрессора России посеять раздор между союзниками Украины. 

The Washington Post сообщила, что документы в сеть слил якобы сотрудник американской военной базы – "молодой харизматичный любитель оружия" опубликовал их на геймерском портале

Остин 11 апреля заявлял, что у Украины много возможностей, которые необходимы для успеха в контрнаступлении. Директор ЦРУ Уильям Бернс в тот же день говорил, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

Теги: США, Пентагон, ФБР, CNN, расследование, утечка данных
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