Американское ФБР сузило круг лиц, подозреваемых в утечке секретных документов – СМИ

По данным телеканала, ФБР сократило число вероятных подозреваемых. Два источника сообщили журналистам, что по этому делу уже проводятся допросы.

"Несмотря на то, что доступ к документам имело большое количество людей, следователи смогли выделить небольшое их число для более тщательного изучения благодаря судебно-медицинскому следу, оставленному человеком, разместившим документы... ФБР считает, что они близки к установлению человека, стоящего за утечкой", – пишет CNN.

Другой источник, знакомый с уголовным расследованием, сказал, что оно будет продвигаться гораздо быстрее, чем такая же работа в Пентагоне.

12 апреля The Washington Post сообщила, что за массовой утечкой секретных документов может стоять сотрудник одной из военных баз США. Он опубликовал важные данные в области безопасности в онлайн-группе.