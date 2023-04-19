"Бахмут стоит". Сырский рассказал о мечтах оккупантах и их существенных потерях

Сырский проинформировал о ситуации в Бахмуте и успехах ВСУ Фото: Сирський / Telegram

"Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль", – написал Сырский.

Как сообщил генерал, прошлой ночью, кроме живой силы и техники захватчиков, подразделениям ПВО также удалось уничтожить два беспилотника россиян – "Орлан" и Zala.

"Бахмут стоит", – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

18 апреля Сырский рассказывал, что российские оккупанты усилили обстрелы города и увеличили количество авиаударов, превращая Бахмут в руины.