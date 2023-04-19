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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бахмут стоит". Сырский рассказал о мечтах оккупантах и их существенных потерях

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Сырский проинформировал о ситуации в Бахмуте и успехах ВСУ
Сырский проинформировал о ситуации в Бахмуте и успехах ВСУ
Фото: Сирський / Telegram

Силы обороны Украины в Бахмуте Донецкой области сдерживают натиск российских войск в динамичных боях, нанося ему существенные потери. Об этом 19 апреля сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Бахмутское направление остается эпицентром российского наступления. Враг концентрирует в Бахмуте наибольшее количество своих сил и мечтает полностью взять город под свой контроль", – написал Сырский.

Как сообщил генерал, прошлой ночью, кроме живой силы и техники захватчиков, подразделениям ПВО также удалось уничтожить два беспилотника россиян – "Орлан" и Zala.

"Бахмут стоит", – подытожил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

18 апреля Сырский рассказывал, что российские оккупанты усилили обстрелы города и увеличили количество авиаударов, превращая Бахмут в руины.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

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