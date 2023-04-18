ВСУ остановили наступление оккупантов на купянском направлении и заставили россиян бежать – Сырский

По его словам, россияне ведут наступление на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве их действия безуспешны.
Генерал-полковник добавил, что, несмотря на высокую активность армии РФ, украинским бойцам удается сдерживать их продвижение вперед и наносить значительные потери.
"Так, на купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника обратились в бегство, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку", – сказал Сырский.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области. По данным Генштаба на 18 апреля, россияне пытались на купянском направлении наступать вблизи Синьковки, обстреляли пять населенных пунктов области.