ВСУ остановили наступление оккупантов на купянском направлении и заставили россиян бежать – Сырский

По его словам, россияне ведут наступление на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве их действия безуспешны.

Генерал-полковник добавил, что, несмотря на высокую активность армии РФ, украинским бойцам удается сдерживать их продвижение вперед и наносить значительные потери.

"Так, на купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника обратились в бегство, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку", – сказал Сырский.