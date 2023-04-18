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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ остановили наступление оккупантов на купянском направлении и заставили россиян бежать – Сырский

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Украинским бойцам удается сдерживать продвижение россиян вперед и наносить значительные потери
Украинским бойцам удается сдерживать продвижение россиян вперед и наносить значительные потери
Фото: EPA

Силы обороны Украины помешали попытке российских войск провести наступательные действия на купянском направлении, заставив россиян бежать еще до достижения ими рубежей перехода в атаку. Об этом 18 апреля сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, его цитирует Military Media Center.

По его словам, россияне ведут наступление на нескольких направлениях одновременно. Но на большинстве их действия безуспешны.

Генерал-полковник добавил, что, несмотря на высокую активность армии РФ, украинским бойцам удается сдерживать их продвижение вперед и наносить значительные потери.

"Так, на купянском направлении были попытки противника вести наступательные действия, но благодаря точному огню нашей артиллерии подразделения противника обратились в бегство, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку", – сказал Сырский.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области. По данным Генштаба на 18 апреля, россияне пытались на купянском направлении наступать вблизи Синьковки, обстреляли пять населенных пунктов области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, ВСУ, наступление, Александр Сырский, россияне
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