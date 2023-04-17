В части Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

"Эвакуация проходит постоянно в тех населенных пунктах, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта – мы думаем объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача – из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по купянскому направлению так же", – рассказал Синегубов.
Он добавил, что сейчас из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, дети эвакуированы. На прошлой неделе эвакуировали 30 детей, есть планы и на эту неделю.
По его словам, людей удается вывезти без принудительной эвакуации тогда, когда они прислушиваются, – тогда уже объявлять ее "нет смысла".
"Если мы поймем, что все рычаги воздействия исчерпаны, а люди все еще не захотят выезжать, тогда мы будем принимать решение о принудительной эвакуации", – добавил он.
Синегубов не называет населенные пункты, так как, по его словам, решение о принудительной эвакуации будет приниматься в зависимости от военной обстановки.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.