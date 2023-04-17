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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В части Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

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В ОВА не называют пункты, из которых могут проводить принудительную эвакуацию
В ОВА не называют пункты, из которых могут проводить принудительную эвакуацию
Фото: EPA

Харьковская областная военная администрация может принять решение о принудительной эвакуации из двух населенных пунктов Дергачевской общины. Об этом во время брифинга 17 апреля журналистам сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов, его цитирует "Суспільне".

"Эвакуация проходит постоянно в тех населенных пунктах, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта – мы думаем объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача – из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по купянскому направлению так же", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, дети эвакуированы. На прошлой неделе эвакуировали 30 детей, есть планы и на эту неделю.

По его словам, людей удается вывезти без принудительной эвакуации тогда, когда они прислушиваются, – тогда уже объявлять ее "нет смысла".

"Если мы поймем, что все рычаги воздействия исчерпаны, а люди все еще не захотят выезжать, тогда мы будем принимать решение о принудительной эвакуации", – добавил он.

Синегубов не называет населенные пункты, так как, по его словам, решение о принудительной эвакуации будет приниматься в зависимости от военной обстановки.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Харьковская область, эвакуация, дети, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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