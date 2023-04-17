В части Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию

В ОВА не называют пункты, из которых могут проводить принудительную эвакуацию Фото: EPA

"Эвакуация проходит постоянно в тех населенных пунктах, где идут обстрелы. Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта – мы думаем объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача – из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по купянскому направлению так же", – рассказал Синегубов.

Он добавил, что сейчас из всех населенных пунктов, где фактически идут боевые действия, дети эвакуированы. На прошлой неделе эвакуировали 30 детей, есть планы и на эту неделю.

По его словам, людей удается вывезти без принудительной эвакуации тогда, когда они прислушиваются, – тогда уже объявлять ее "нет смысла".

"Если мы поймем, что все рычаги воздействия исчерпаны, а люди все еще не захотят выезжать, тогда мы будем принимать решение о принудительной эвакуации", – добавил он.

Синегубов не называет населенные пункты, так как, по его словам, решение о принудительной эвакуации будет приниматься в зависимости от военной обстановки.