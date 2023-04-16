"Превратили в кучу хлама". В ГПСУ сообщили о сбивании Shahed оккупантов в Харьковской области, который летел вглубь Украины

Об этом 16 апреля сообщается в Telegram Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

"Горький выбор вражеских беспилотников: в Харьковской области пограничники приземлили Shahed, – сказано в сообщении. – Вражеский дрон пересек границу и летел в глубь Украины. Однако его полет длился недолго. Пограничники превратили БПЛА в кучу хлама, метко попав в него из автоматического оружия".

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2". Также на фронте неоднократно сбивали беспилотники российского производства.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня.