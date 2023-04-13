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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Модификации беспилотников показывают деградацию российского ВПК – Генштаб

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В Генштабе показали детали сбитого беспилотника РФ
В Генштабе показали детали сбитого беспилотника РФ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россияне модифицируют беспилотники Shahed-136 и менее известные российские ZALA 421-16E устаревшими и бывшими в употреблении деталями. Об этом рассказал на брифинге 13 апреля представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Рудик, сообщает Генштаб в Facebook.

Исследования показали, что последние образцы этих БПЛА обладают рядом "модификаций", свидетельствующих о существенных проблемах российского военно-промышленного комплекса в области производства, модернизации и обслуживания дронов, говорится в сообщении.

Страна-агрессор РФ способна самостоятельно производить простые детали – транзисторы, резонаторы, резисторы и реле. Технологии их производства известны давно и достались ей по наследству от СССР, рассказали в Генштабе. Однако Россия столкнулась с проблемой на уровне микросхем и чипов.

В ходе исследований более поздних образцов иранских БПЛА Shahed-136 были обнаружены реле 30-летней давности нероссийского происхождения. Также украинские специалисты обнаружили в БПЛА Shahed-136 так называемый GSM-трансивер. Основной функцией этого устройства является прием и передача информации по каналам GSM стандарта 3G, 4G.

"Российского в нем ничего нет – ни одной микросхемы или чипа. Даже на корпусе нет никаких российских маркировок. Традиционное для такого оборудования "клеймо" ФСБ также отсутствует. Отсюда вывод, что подобное устройство производилось и устанавливалось на скорую руку. Хотя при этом маркировка центрального процессора полностью уничтожена, а потому не удалось установить его происхождение. Однако мы можем констатировать, что он не российского производства", – говорится в сообщении.

В Генштабе обращают внимание на то, что каждый из обнаруженных компонентов не новый. Вполне возможно, что они использовались кое-где до того, как попасть в данный беспилотник, говорится в сообщении.

"Модификации свидетельствуют о нескольких фактах. Прежде всего, российский ВПК в принципе не способен самостоятельно обеспечивать полный цикл производства собственных и обслуживание иранских БПЛА. Не только базовые компоненты, но и даже последние модификации имеют иностранное происхождение. Российский ВПК в производстве БПЛА существенно зависит от зарубежных компонентов. Соответственно, международные санкции, несмотря на заявления Кремля, действуют и причиняют серьезные проблемы. Это можно увидеть, оценив степень износа ряда микросхем и чипов. Россия вынуждена искать пути обхода санкций и любой ценой доставать даже самые простые аудиокодеки. Как следствие, российский ВПК в данной области конструктивно деградирует", – говорится в сообщении.

По мнению представителя Генштаба, именно поэтому РФ перешла к тактике, чтобы беспилотник долетел хоть куда-нибудь и взорвался или хоть что-то показал. Несмотря на конструкторскую деградацию, российские и иранские БПЛА все же представляют опасность для украинских защитников и мирных граждан, добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HKDhe9BFMESZATCKPi5e81cwHHbaeNmYmeXWurDX8eC5jaXpBDduwdSjQe5FxnQYl

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум два вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed в свои цвета и назвали "Герань-2". Также на фронте неоднократно сбивали беспилотники российского производства.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, военная техника, беспилотники, война России против Украины
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