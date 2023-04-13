Модификации беспилотников показывают деградацию российского ВПК – Генштаб

Исследования показали, что последние образцы этих БПЛА обладают рядом "модификаций", свидетельствующих о существенных проблемах российского военно-промышленного комплекса в области производства, модернизации и обслуживания дронов, говорится в сообщении.

Страна-агрессор РФ способна самостоятельно производить простые детали – транзисторы, резонаторы, резисторы и реле. Технологии их производства известны давно и достались ей по наследству от СССР, рассказали в Генштабе. Однако Россия столкнулась с проблемой на уровне микросхем и чипов.

В ходе исследований более поздних образцов иранских БПЛА Shahed-136 были обнаружены реле 30-летней давности нероссийского происхождения. Также украинские специалисты обнаружили в БПЛА Shahed-136 так называемый GSM-трансивер. Основной функцией этого устройства является прием и передача информации по каналам GSM стандарта 3G, 4G.

"Российского в нем ничего нет – ни одной микросхемы или чипа. Даже на корпусе нет никаких российских маркировок. Традиционное для такого оборудования "клеймо" ФСБ также отсутствует. Отсюда вывод, что подобное устройство производилось и устанавливалось на скорую руку. Хотя при этом маркировка центрального процессора полностью уничтожена, а потому не удалось установить его происхождение. Однако мы можем констатировать, что он не российского производства", – говорится в сообщении.

В Генштабе обращают внимание на то, что каждый из обнаруженных компонентов не новый. Вполне возможно, что они использовались кое-где до того, как попасть в данный беспилотник, говорится в сообщении.

"Модификации свидетельствуют о нескольких фактах. Прежде всего, российский ВПК в принципе не способен самостоятельно обеспечивать полный цикл производства собственных и обслуживание иранских БПЛА. Не только базовые компоненты, но и даже последние модификации имеют иностранное происхождение. Российский ВПК в производстве БПЛА существенно зависит от зарубежных компонентов. Соответственно, международные санкции, несмотря на заявления Кремля, действуют и причиняют серьезные проблемы. Это можно увидеть, оценив степень износа ряда микросхем и чипов. Россия вынуждена искать пути обхода санкций и любой ценой доставать даже самые простые аудиокодеки. Как следствие, российский ВПК в данной области конструктивно деградирует", – говорится в сообщении.

По мнению представителя Генштаба, именно поэтому РФ перешла к тактике, чтобы беспилотник долетел хоть куда-нибудь и взорвался или хоть что-то показал. Несмотря на конструкторскую деградацию, российские и иранские БПЛА все же представляют опасность для украинских защитников и мирных граждан, добавили в Генштабе.