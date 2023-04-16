Оккупанты с беспилотников атаковали украинских полицейских в Херсоне и Бериславе, трое ранены – Нацполиция

Сообщается, что в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку российских дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.
Кроме того, под обстрел с БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Бериславе Херсонской области. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.