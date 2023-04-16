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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с беспилотников атаковали украинских полицейских в Херсоне и Бериславе, трое ранены – Нацполиция

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Российские оккупанты атакуют беспилотниками полицейские машины в Херсонской области
Российские оккупанты атакуют беспилотниками полицейские машины в Херсонской области
Фото: mvs.gov.ua (иллюстративное)

Российские войска уже не в первый раз атакуют украинских полицейских на деоккупированной территории Херсонской области с применением беспилотников, сообщила 15 апреля в Facebook пресс-служба Главного областного управления Нацполиции.

Сообщается, что в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку российских дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.

Кроме того, под обстрел с БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Бериславе Херсонской области. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid035WoPsjuuBaK5rC4dthBXVtSSmHHwS3Jdjhi6sVYBiXBhoqUDKQbN5LAv1zYq4aqSl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

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