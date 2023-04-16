Оккупанты с беспилотников атаковали украинских полицейских в Херсоне и Бериславе, трое ранены – Нацполиция

Сообщается, что в Херсоне в микрорайоне Корабел служебный автомобиль полиции попал под атаку российских дронов. В результате происшествия двое полицейских получили ранения, а автомобиль получил механические повреждения.

Кроме того, под обстрел с БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Бериславе Херсонской области. Из-за сброса модифицированных боеприпасов ранен один работник полиции, автомобили получили механические повреждения.