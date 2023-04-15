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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты почти 100 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, ранены восемь человек – ОВА

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Херсон враг обстрелял девять раз
Херсон враг обстрелял девять раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за прошедшие сутки 96 раз обстреляли территорию Херсонской области. Об этом 15 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Противник выпустил по населенным пунктам региона 447 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Херсон враг обстрелял девять раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию речного порта в Херсоне", – написал Прокудин.

В результате обстрелов со стороны российских захватчиков восемь человек получили ранения.

"С деоккупированной территории области эвакуировано 47 человек", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсонская область, раненые, обстрелы, российские оккупанты, Александр Прокудин
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