Оккупанты 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибшие – ОВА

"Город Херсон враг обстрелял пять раз. Русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения", – написал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.