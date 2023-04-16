ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 70 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, есть погибшие – ОВА

В результате обстрела Херсона 15 апреля пострадала школа и погибли люди
В результате обстрела Херсона 15 апреля пострадала школа и погибли люди
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки 706 раз обстреляли территорию Херсонской области, выпустив 419 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. Об этом 16 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Город Херсон враг обстрелял пять раз. Русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию школы и государственного учреждения исполнения наказаний в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения", – написал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Теги: Россия, Украина, Херсон, авиация, Херсонская область, артиллерия, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, население, российские оккупанты, военное преступление, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Каменских призналась, что недовольна сейчас своей фигурой. Артистка рассказала, как теперь к ней относится муж
Галина ГРИШИНА
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Из отстрелянных гильз создали тематические пасхальные писанки. Чтобы стать обладателем одной из них, необходимо задонатить на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Снайпер Эмеральд во второй раз стала матерью и показала первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Скандал с Wellboy. Продюсерская компания, с которой он прекратил сотрудничество, обратилась в СБУ
Галина ГРИШИНА
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль
Галина ГРИШИНА
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
  Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай
Галина ГРИШИНА
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику
Галина ГРИШИНА
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Как разнообразить вкус любого салата или закуски. Кулинарный лайфхак с использованием всего двух обычных продуктов
Галина ГРИШИНА
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
50-летняя королева Испании Летиция на публике "гордо демонстрировала те серебряные пряди, которые многие пытаются скрыть". Фото
Галина ГРИШИНА
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Эксперты рассказали о преимуществах использования стеклянной пилочки для ногтей
Галина ГРИШИНА
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви
Галина ГРИШИНА
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "На краю". Участница дуэта TamerlanAlena Омаргалиева посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
Галина ГРИШИНА
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
"Весь вкус этого блюда в заправке и она просто фантастическая". Подробный рецепт по мотивам классического салата "Цезарь"
Галина ГРИШИНА
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (297192)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (146298)
3
"Судя по моему браку, ритуал сработал". Зорий рассказала о семейной пасхальной традиции, которой придерживались, чтобы быть счастливыми в любви (133931)
4
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов (109356)
5
Не сажайте кабачки рядом с этими овощами! Будет скудный урожай тех и других (80922)
6
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру (63340)
7
Как не нужно садить картофель. Эксперт назвал пять ошибок, из-за которых можно остаться без урожая (58277)
8
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (57605)
 
 
 
 