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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Херсон, погибли мать и дочь – обладминистрация

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По данным ОВА, оккупанты стреляли из артиллерии
По данным ОВА, оккупанты стреляли из артиллерии
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

15 апреля в Херсоне в результате обстрела российскими оккупантами погибли две мирные жительницы, сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", – написал он.

В Херсонской областной военной администрации позже уточнили, что жертвами российской агрессии стали мать и ее дочь.

"После обеда российская артиллерия ударила по Таврийскому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, женщины, погибшие, Андрей Ермак, мать
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