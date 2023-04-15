Оккупанты обстреляли Херсон, погибли мать и дочь – обладминистрация

"В результате обстрела Херсона россиянами сегодня погибли две женщины. Они получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью", – написал он.

В Херсонской областной военной администрации позже уточнили, что жертвами российской агрессии стали мать и ее дочь.

"После обеда российская артиллерия ударила по Таврийскому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения. Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)