Российские оккупанты нанесли удар по двум коммунальным предприятиям Херсона – ОВА

В результате обстрела оккупантами повреждена одна из стен здания на территории коммунального предприятия Херсона, отметили в ОВА Фото: Херсонська міська рада / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщается в Facebook Херсонской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона – обстреляла два коммунальных предприятия. Повреждены одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия получило повреждения", – сказано в сообщении.

В результате российского обстрела люди, по предварительной информации, не пострадали, добавили в Херсонской ОВА.