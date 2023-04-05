Российские оккупанты нанесли удар по двум коммунальным предприятиям Херсона – ОВА

Об этом сообщается в Facebook Херсонской областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона – обстреляла два коммунальных предприятия. Повреждены одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия получило повреждения", – сказано в сообщении.
В результате российского обстрела люди, по предварительной информации, не пострадали, добавили в Херсонской ОВА.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.