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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли удар по двум коммунальным предприятиям Херсона – ОВА

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В результате обстрела оккупантами повреждена одна из стен здания на территории коммунального предприятия Херсона, отметили в ОВА
В результате обстрела оккупантами повреждена одна из стен здания на территории коммунального предприятия Херсона, отметили в ОВА
Фото: Херсонська міська рада / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 5 апреля в очередной раз обстреляли инфраструктуру Херсона.

Об этом сообщается в Facebook Херсонской областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Армия РФ снова ударила по гражданской инфраструктуре Херсона – обстреляла два коммунальных предприятия. Повреждены одна из стен здания на территории предприятия, асфальтное покрытие во дворе, взрывная волна уничтожила стекло в окнах. Админздание другого предприятия получило повреждения", – сказано в сообщении.

В результате российского обстрела люди, по предварительной информации, не пострадали, добавили в Херсонской ОВА.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02VQnGRjCSoPuDS2aZXjuRzZxvXDEZHVKazqsD2fX5TmMPaBXTSsgpCfNifYQ6bYRTl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская ОГА, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, российские оккупанты
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