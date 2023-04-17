В результате российских обстрелов в Харьковской области разрушено жилье, люди не пострадали – ОВА

По его словам, в Волчанске Чугуевского района повреждено по меньшей мере 11 частных жилых домов, там произошли пожары.

"В селе Куриловка Купянского района в результате минометных обстрелов повреждено частное домовладение", – написал Синегубов.

Также огнем оккупантов разрушен жилой дом в селе Первомайское Изюмского района. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.