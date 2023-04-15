В Харьковской области в результате обстрелов ранена женщина, повреждены жилые дома, два человека подорвались на минах – ОВА

"В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. У здания заведения существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены пять частных жилых домов", – написал Синегубов.
Также под вражеский огонь попали Старица, Стрелечья, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.
"В области остается высокой минная опасность. В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил глава ОВА.
В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке подорвалась 29-летняя женщина. Она также госпитализирована в состоянии средней тяжести.
За минувшие сутки пиротехники ГСЧС Украины обезвредили в Харьковской области 167 взрывоопасных предметов.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.