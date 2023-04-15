В Харьковской области в результате обстрелов ранена женщина, повреждены жилые дома, два человека подорвались на минах – ОВА

"В результате обстрелов Волчанска повреждено медицинское учреждение. 62-летняя работница заведения получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. У здания заведения существенные разрушения. Кроме того, в Волчанске обстрелами повреждены пять частных жилых домов", – написал Синегубов.

Также под вражеский огонь попали Старица, Стрелечья, Двуречная, Красное Первое и другие населенные пункты.

"В области остается высокой минная опасность. В Изюмском районе во время восстановительных работ подорвался и получил ранение 44-летний электромонтер Боровской РЭС. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил глава ОВА.

В Изюме на вражеском взрывном устройстве на рынке подорвалась 29-летняя женщина. Она также госпитализирована в состоянии средней тяжести.

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС Украины обезвредили в Харьковской области 167 взрывоопасных предметов.