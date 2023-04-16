Российские оккупанты обстреляли три района Харьковской области за сутки – Синегубов

"В частности, под вражеским огнем находились Казачья Лопань, Купянск, Волчанск, Гатище, Двуречная и другие населенные пункты. В селе Петропавловка Купянского района вражеским огнем повреждены два частных дома, автомобиль и трактор. К счастью, обошлось без пострадавших", – написал Синегубов.

Глава ОВА добавил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 9,5 га территории и обезвредили 196 взрывоопасных предметов.