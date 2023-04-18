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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов рассказал о пожарах и разрушениях в результате обстрелов четырех районов Харьковской области

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Синегубов рассказал о последствиях обстрела прифронтовых населенных пунктов Харьковской области
Синегубов рассказал о последствиях обстрела прифронтовых населенных пунктов Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупационные войска за сутки 17 апреля обстреляли прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов Харьковской области. Об этом 18 апреля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары. По меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района", – написал Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрелов из РСЗО в селе Петропавловка Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение.

"Обстрелом из РСЗО в селе Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших", – проинформировал глава ОВА.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 га территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, пожар, ГСЧС, Харьковская область, Чугуев, РСЗО, Харьковская ОГА, Купянск, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, Волчанск, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, взрывы, мины, разрушения, инфраструктура, Олег Синегубов, дом, российские оккупанты
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