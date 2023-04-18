Синегубов рассказал о пожарах и разрушениях в результате обстрелов четырех районов Харьковской области

"В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары. По меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района", – написал Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрелов из РСЗО в селе Петропавловка Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение.

"Обстрелом из РСЗО в селе Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших", – проинформировал глава ОВА.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 га территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.