Синегубов рассказал о пожарах и разрушениях в результате обстрелов четырех районов Харьковской области

"В Волчанске, который враг массированно обстреливал в течение вчерашнего дня, разрушены восемь частных жилых домов, произошли пожары. По меньшей мере четыре жилых дома повреждены в результате обстрелов пгт Казачья Лопань Харьковского района", – написал Синегубов.
Он добавил, что в результате обстрелов из РСЗО в селе Петропавловка Чугуевского района повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение.
"Обстрелом из РСЗО в селе Зеленый Гай Изюмского района поврежден объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение и жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших", – проинформировал глава ОВА.
Синегубов напомнил, что в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 19,3 га территории и обезвредили 154 взрывоопасных предмета.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.