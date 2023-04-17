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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Харьков для них интерес не потерял". Синегубов объяснил отсутствие ракетных ударов оккупантов по Харькову

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Пауза в постоянных российских ракетных ударах по Харькову исключительно заслуга ВСУ, отметил Синегубов
Пауза в постоянных российских ракетных ударах по Харькову – исключительно заслуга ВСУ, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские войска на данный момент в основном обстреливают ракетами Харьковскую область, а областной центр благодаря украинским защитникам и спецслужбам не подвергается ударам. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов 17 апреля рассказал в комментарии "Суспільному".

"Харьков для них [оккупантов] интерес не потерял. Это только благодаря нашим вооруженным силам, Службе безопасности Украины, всем силам. Это комплексная работа. И вот эта относительная тишина по Харькову – это исключительно заслуга ВСУ", – подчеркнул Синегубов.

При этом, по его словам, в Харькове каждый день фиксируют ракетную опасность в связи с возможным применением оккупантами баллистики, а это вероятность запуска С-300.

"Мы такие факты фиксировали и на прошлой неделе. И если запуски идут не в сторону Харькова, то постоянно страдает Купянск, Волчанск [Харьковской области]", – рассказал он.

Глава ОВА заявил, что интенсивность обстрелов приграничных районов Харьковской области в последнее время, наоборот, значительно возросла. Оккупанты разрушают инфраструктуру области, каждый день фиксируется около 15–20 прилетов.

"Интенсивность обстрелов, к сожалению, такая фактически круглосуточно. У нас около 15 пунктов сегодня были под обстрелами. Разрушается жилищная инфраструктура. Мы фиксируем более частые обстрелы, например, населенного пункта Уды, Казачья Лопань – это Харьковский район, север области. И волчанское направление более интенсивно начали обстреливать. Повреждено медицинское учреждение в этом населенном пункте", – подчеркнул он.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Харьков, Харьковская область, Харьковская ОГА, Купянск, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, Волчанск, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, инфраструктура, население, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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