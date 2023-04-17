"Харьков для них интерес не потерял". Синегубов объяснил отсутствие ракетных ударов оккупантов по Харькову

"Харьков для них [оккупантов] интерес не потерял. Это только благодаря нашим вооруженным силам, Службе безопасности Украины, всем силам. Это комплексная работа. И вот эта относительная тишина по Харькову – это исключительно заслуга ВСУ", – подчеркнул Синегубов.

При этом, по его словам, в Харькове каждый день фиксируют ракетную опасность в связи с возможным применением оккупантами баллистики, а это вероятность запуска С-300.

"Мы такие факты фиксировали и на прошлой неделе. И если запуски идут не в сторону Харькова, то постоянно страдает Купянск, Волчанск [Харьковской области]", – рассказал он.

Глава ОВА заявил, что интенсивность обстрелов приграничных районов Харьковской области в последнее время, наоборот, значительно возросла. Оккупанты разрушают инфраструктуру области, каждый день фиксируется около 15–20 прилетов.

"Интенсивность обстрелов, к сожалению, такая фактически круглосуточно. У нас около 15 пунктов сегодня были под обстрелами. Разрушается жилищная инфраструктура. Мы фиксируем более частые обстрелы, например, населенного пункта Уды, Казачья Лопань – это Харьковский район, север области. И волчанское направление более интенсивно начали обстреливать. Повреждено медицинское учреждение в этом населенном пункте", – подчеркнул он.