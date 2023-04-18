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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили 70 атак российских оккупантов на пяти направлениях – Генштаб

Основные бои весной сосредоточились на Донбассе, ВСУ отбивает атаки россиян
Основные бои весной сосредоточились на Донбассе, ВСУ отбивает атаки россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В эпицентре боевых действий 17 апреля продолжали оставаться Бахмут и Марьинка Донецкой области, российские войска активизировались на купянском направлении. Об этом сообщил 18 апреля в Facebook в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник несет значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника", – сказано в сводке

На купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области.

На лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, Ивановка и Спорное в Донецкой области.

На бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино россияне вели безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли,Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Z22xqoWEzEeRLsAXBrvmMLAEC1Kq7piD4F2WK9M3qHcrjKQbC7h74CwirrTkDKeHl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

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