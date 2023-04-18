ВСУ отбили 70 атак российских оккупантов на пяти направлениях – Генштаб

"Противник несет значительные потери, но продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 70 атак противника", – сказано в сводке

На купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки, обстреляли пять населенных пунктов Харьковской области.

На лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области, Ивановка и Спорное в Донецкой области.

На бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино россияне вели безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалиново, Северного и Первомайского Донецкой области. Оккупанты обстреляли,Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.