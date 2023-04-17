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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты более ста раз обстреляли территорию Украины. Основные бои идут на Донбассе – Генштаб

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16 апреля украинские защитники отразили более 60 атак противника в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области
16 апреля украинские защитники отразили более 60 атак противника в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области
Фото: ЕРА

За прошедшие сутки армия России нанесла 25 ракетных ударов по территории Украины. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 апреля сообщил в Facebook.

Кроме того, зафиксировано 42 авиационных удара оккупантов, а также 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем былы позиции ВСУ и населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Основные усилия россиян сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям, говорится в сообщении Генштаба. 

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области. В течение суток на указанных участках фронта силы обороны отразили более 60 атак армии РФ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь", – информируют в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02rkFH5T49udhEEjZMStx3WPAKp1RJTokEBREVG8ffquY1EjdUJMHwZr4KtC6qPCPal

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 182 070 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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