За сутки оккупанты более ста раз обстреляли территорию Украины. Основные бои идут на Донбассе – Генштаб

Кроме того, зафиксировано 42 авиационных удара оккупантов, а также 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем былы позиции ВСУ и населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Основные усилия россиян сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям, говорится в сообщении Генштаба.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области. В течение суток на указанных участках фронта силы обороны отразили более 60 атак армии РФ.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь", – информируют в ВСУ.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 16 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ уничтожили около 182 070 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 2339 БПЛА оперативно-тактического уровня.