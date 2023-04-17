За сутки оккупанты более ста раз обстреляли территорию Украины. Основные бои идут на Донбассе – Генштаб

16 апреля украинские защитники отразили более 60 атак противника в районе Бахмута и Марьинки Донецкой области Фото: ЕРА

Кроме того, зафиксировано 42 авиационных удара оккупантов, а также 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под огнем былы позиции ВСУ и населенные пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.



Основные усилия россиян сосредоточены на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям, говорится в сообщении Генштаба.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка Донецкой области. В течение суток на указанных участках фронта силы обороны отразили более 60 атак армии РФ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Республики Беларусь", – информируют в ВСУ.