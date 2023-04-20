В российском военном формировании "Невский" все больше оккупантов хотят вернуться в РФ – Генштаб ВСУ

Основные причины, как пояснили в Генштабе, – большие потери в живой силе во время боев, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

"Растет количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

"Именные" добровольческие подразделения начали создавать в регионах России с конца весны – начала лета 2022 года, писало издание "Бумага". К началу августа сформировали не менее 40 подобных боевых подразделений в 20 регионах России, подсчитал "Коммерсантъ". В частности, правительство Ленинградской области объявляло о наборе в артиллерийские дивизионы "Невский" и "Ладожский".

Формально добровольцы подписывают с министерством обороны России договор на срок от нескольких месяцев и получают официальный статус контрактников, выплаты им отличаются в зависимости от региона. писало в августе "Радио Свобода". По данным источника издания, отряды формируются по территориальному признаку, потому что так удобнее работать с добровольцами.

"Радио Свобода" обратило внимание, что Чечня начала создавать подобные подразделения из местных жителей задолго до полномасштабной войны, они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия в войне в Украине – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".