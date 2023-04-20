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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В российском военном формировании "Невский" все больше оккупантов хотят вернуться в РФ – Генштаб ВСУ

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Оккупанты несут большие потери в боях в Украине, отмечает Генштаб ВСУ
Оккупанты несут большие потери в боях в Украине, отмечает Генштаб ВСУ
Фото: EPA

У российских военных в подразделениях "добровольческого" формирования "Невский", которое воюет в Донецкой области, низкий уровень морально-психологического состояния. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 апреля.

Основные причины, как пояснили в Генштабе, – большие потери в живой силе во время боев, несвоевременное обеспечение оккупантов боеприпасами, неопределенность со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери.

"Растет количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aNT3UFDtWSGYrtt6i8oWKe1M6cCevpmRsffUmtwCHPpCXDBK2k2byThbEjcs47mpl

"Именные" добровольческие подразделения начали создавать в регионах России с конца весны – начала лета 2022 года, писало издание "Бумага". К началу августа сформировали не менее 40 подобных боевых подразделений в 20 регионах России, подсчитал "Коммерсантъ". В частности, правительство Ленинградской области объявляло о наборе в артиллерийские дивизионы "Невский" и "Ладожский".

Формально добровольцы подписывают с министерством обороны России договор на срок от нескольких месяцев и получают официальный статус контрактников, выплаты им отличаются в зависимости от региона. писало в августе "Радио Свобода". По данным источника издания, отряды формируются по территориальному признаку, потому что так удобнее работать с добровольцами.

"Радио Свобода" обратило внимание, что Чечня начала создавать подобные подразделения из местных жителей задолго до полномасштабной войны, они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия в войне в Украине – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 183 750 единиц личного состава, 3665 танков, 308 самолетов, 293 вертолета и тысячи единиц другой военной техники.

Теги: Генштаб ВСУ, добровольцы, Ленинградская область, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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