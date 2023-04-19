Маляр рассказала об элементах украинского контрнаступления

Маляр пояснила, что контрнаступление не стоит воспринимать "узко" и привязывать к конкретным датам. По ее словам, это комплекс мероприятий и на востоке уже сейчас продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.
"Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях", – отметила она.
По словам замглавы МО Украины, военные не обсуждают публично или даже между собой планы ВСУ по контрнаступлению. Она уточнила, что планы ВСУ зависят от возможностей украинской армии и от информации о состоянии врага.
"Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей – и к оборонительным, и к наступательным [действиям]. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий", – сказала Маляр.
Она перечислила, что в рамках подготовки к контрнаступлению войскам нужно сформировать резервы техники, живой силы, рассчитать несколько вариантов действий. По ее словам, у командования уже есть несколько планов наступления, один из них выберут незадолго до начала его реализации и таким образом, чтобы враг не успел к нему подготовиться, потому что оккупанты тоже реагируют на действия ВСУ..
Замминистра обороны отметила, что активные штурмовые действия ВСУ в Бахмуте и Марьинке Донецкой области, а также на авдеевском и лиманском направлениях фронта, тоже можно считать элементом контрнаступления.
"Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", – заключила Маляр.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".
Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".
В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.