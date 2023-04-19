ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр рассказала об элементах украинского контрнаступления

Маляр пояснила, что контрнаступление - это комплекс мероприятий, и на востоке уже сейчас идут контрнаступательные действия ВСУ
Маляр пояснила, что контрнаступление - это комплекс мероприятий, и на востоке уже сейчас идут контрнаступательные действия ВСУ
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины уже сейчас проводят ряд контрнаступательных действий на Востоке, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля в эфире национального телемарафона, трансляцию которого ведет канал "Рада".

Маляр пояснила, что контрнаступление не стоит воспринимать "узко" и привязывать к конкретным датам. По ее словам, это комплекс мероприятий и на востоке уже сейчас продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.

"Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях", – отметила она.

По словам замглавы МО Украины, военные не обсуждают публично или даже между собой планы ВСУ по контрнаступлению. Она уточнила, что планы ВСУ зависят от возможностей украинской армии и от информации о состоянии врага.

"Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей – и к оборонительным, и к наступательным [действиям]. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий", – сказала Маляр.

Она перечислила, что в рамках подготовки к контрнаступлению войскам нужно сформировать резервы техники, живой силы, рассчитать несколько вариантов действий. По ее словам, у командования уже есть несколько планов наступления, один из них выберут незадолго до начала его реализации и таким образом, чтобы враг не успел к нему подготовиться, потому что оккупанты тоже реагируют на действия ВСУ..

Замминистра обороны отметила, что активные штурмовые действия ВСУ в Бахмуте и Марьинке Донецкой области, а также на авдеевском и лиманском направлениях фронта, тоже можно считать элементом контрнаступления.

"Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", – заключила Маляр.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое".

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют". Он добавил, что утечка секретных документов из Пентагона, часть которых  якобы касается контрнаступления ВСУ, не сможет повлиять на реальные планы Украины.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, оборона, Марьинка, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Бахмут, перспективы, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин G
Галина ГРИШИНА
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (96585)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (74573)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (72610)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (70640)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (56539)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (49418)
7
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (37966)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (37641)
 
 
 
 