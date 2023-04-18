"Они и цифры фейковые распространяли, и кладбища наши показывали". Маляр предупредила, что оккупанты запускают фейки об украинских потерях в Бахмуте

Маляр заявила, что российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских потерях в битве за Бахмут Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Цель: использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы: сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за убитых украинцев с себя на нас. Они и цифры фейковые распространяли, и наши кладбища показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших", – написала Маляр.

Она назвала распространяемый россиянами фейк "еще одним напрасно созданным российским нарративом". По словам замглавы МО Украины, "вопиющие факты войны" невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ.

"Факты слишком очевидны. Каждая смерть украинского военного или гражданского - это прямое следствие российской агрессии. У врага есть выбор – он может убраться из нашей земли. У нас выбора нет – мы защищаем свое государство", – подчеркнула Маляр.

Она в очередной раз акцентировала, что потери российских захватчиков несоизмеримо выше. Ранее замминистра обороны отмечала, что в некоторых боях оккупанты теряют в 10 раз больше живой силы, чем ВСУ.

"К сожалению, цена свободы нашего государства высока – это погибшие герои. Мы завершим то, что они не успели – уничтожим врага и освободим наши земли", – подытожила заместитель министра обороны Украины.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".

3 апреля замминистра обороны Украины развенчала "смешной фейк" оккупантов о якобы существовании "методички" для украинских СМИ с правилами освещения ситуации в Бахмуте.

14 апреля Маляр предупредила, что акцент в своих информационно-психологических спецоперациях на тему Бахмута оккупанты делают на том, что якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных