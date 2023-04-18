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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они и цифры фейковые распространяли, и кладбища наши показывали". Маляр предупредила, что оккупанты запускают фейки об украинских потерях в Бахмуте

Маляр заявила, что российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских потерях в битве за Бахмут
Маляр заявила, что российская пропаганда распространяет дезинформацию об украинских потерях в битве за Бахмут
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российская пропаганда информационно делал акцент на украинских потерях, в том числе в боях за Бахмут Донецкой области и его пригородах. Об этом 17 апреля написала в Telegram заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Цель: использовать эмоционально чувствительную тему, чтобы: сформировать недоверие к решениям военного руководства и переложить вину за убитых украинцев с себя на нас. Они и цифры фейковые распространяли, и наши кладбища показывали, и нашими словами о них пересказывали как будто у нас равнодушно относятся к телам погибших", – написала Маляр.

Она назвала распространяемый россиянами фейк "еще одним напрасно созданным российским нарративом". По словам замглавы МО Украины, "вопиющие факты войны" невозможно перебить извращением реальности в соцсетях или СМИ.

"Факты слишком очевидны. Каждая смерть украинского военного или гражданского - это прямое следствие российской агрессии. У врага есть выбор – он может убраться из нашей земли. У нас выбора нет – мы защищаем свое государство", – подчеркнула Маляр.

Она в очередной раз акцентировала, что потери российских захватчиков несоизмеримо выше. Ранее замминистра обороны отмечала, что в некоторых боях оккупанты теряют в 10 раз больше живой силы, чем ВСУ.

"К сожалению, цена свободы нашего государства высока – это погибшие герои. Мы завершим то, что они не успели – уничтожим врага и освободим наши земли", – подытожила заместитель министра обороны Украины.

2 марта Маляр рассказывала, что российская пропаганда разгоняет тезис о якобы отсутствии стратегической необходимости для ВСУ в обороне Бахмута. Она предупреждала, что это информационная спецоперация оккупантов.

10 марта замглавы Минобороны Украины рассказала о новой информационной атаке россиян, связанной с темой Бахмута, целью которой была попытка инициировать в украинском обществе дискуссию о том, "стоит ли защищать Бахмут", и дискредитация украинского военного руководства.

29 марта она развенчала очередные "психологические трюки" российской пропаганды, объяснив, что "бои за Бахмут – это не апокалипсис".

3 апреля замминистра обороны Украины развенчала "смешной фейк" оккупантов о якобы существовании "методички" для украинских СМИ с правилами освещения ситуации в Бахмуте.

14 апреля Маляр предупредила, что акцент в своих информационно-психологических спецоперациях на тему Бахмута оккупанты делают на том, что якобы украинское военное командование не жалеет жизни военных

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В начале апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что обстановка вокруг Бахмута остается очень напряженной и российских оккупантов не останавливают даже "несоизмеримо высокие потери". 14 апреля она рассказала, что оккупанты обстреливают Бахмут более 500 раз и проводят до 50 штурмов за сутки на этом направлении. Она отмечала, что серьезные потери под Бахмутом несут элитные подразделения российской армии.

Череватый отмечал, что оккупанты смогли достигнуть промежуточного успеха на бахмутском направлении, исключительно за счет того, что западные аналитики назвали "мясными штурмами". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов 13 апреля сообщил, что только за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. вагнеровцев и военнослужащих регулярной армии РФ.

14 апреля минобороны Великобритании сообщило, что оккупанты используют под Бахмутом войска ВДВ и атаки россиян активизировались в результате улучшения взаимодействия между ЧВК "Вагнер" и десантниками.

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