Белковский: В России в бой идут одни "старики" – танки 50–60 годов. Уже даже идет речь о танках Т-34. Причем на полном серьезе

"Они наращивают мощности, но какого-либо более-менее качества производимой продукции российская промышленность создать не может. И санкционная политика этому только способствует, – полной изоляции. [Президент РФ] Владимир Путин недавно грозился, что 1600 танков войдут в строй в этом году. Они войдут, но во многом это будут танки Т-54 и Т-55 (1950-х – 1960-х годов)", – сказал он.

По словам политолога, "уже речь идет о танке Т-34, причем на полном серьезе".

"В бой идут одни старики", – сыронизировал Белковский.

Он считает, что, "поскольку в принципе для человека с психологиической точки зрения комфортно верить в то, во что он хочет верить (правда – это устраивающая версия), то российское руководство, безусловно, верит в то, что эта работа в три смены дает какой-то результат".

"Они в этом себя убеждают", – подчеркнул Белковский.

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