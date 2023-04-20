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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Белковский: В России в бой идут одни "старики" – танки 50–60 годов. Уже даже идет речь о танках Т-34. Причем на полном серьезе

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Белковский отметил, что санкции способствуют полной изоляции России
Белковский отметил, что санкции способствуют полной изоляции России
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский прокомментировал слухи о том, что в России заводы работают "в три смены", чтобы производить оружие для войны против Украины.

"Они наращивают мощности, но какого-либо более-менее качества производимой продукции российская промышленность создать не может. И санкционная политика этому только способствует, – полной изоляции. [Президент РФ]  Владимир Путин недавно грозился, что 1600 танков войдут в строй в этом году. Они войдут, но во многом это будут танки Т-54 и Т-55 (1950-х – 1960-х годов)", – сказал он.

По словам политолога, "уже речь идет о танке Т-34, причем на полном серьезе".

"В бой идут одни старики", – сыронизировал Белковский.

Он считает, что, "поскольку в принципе для человека с психологиической точки зрения комфортно верить в то, во что он хочет верить (правда – это устраивающая версия), то российское руководство, безусловно, верит в то, что эта работа в три смены дает какой-то результат".

"Они в этом себя убеждают", – подчеркнул Белковский.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты в ходе войны против Украины потеряли с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2023 года 3665 танков.

Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.

С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армией в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Станислав Белковский, промышленность, танки, российские оккупанты
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