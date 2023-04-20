Белковский: В России в бой идут одни "старики" – танки 50–60 годов. Уже даже идет речь о танках Т-34. Причем на полном серьезе

"Они наращивают мощности, но какого-либо более-менее качества производимой продукции российская промышленность создать не может. И санкционная политика этому только способствует, – полной изоляции. [Президент РФ] Владимир Путин недавно грозился, что 1600 танков войдут в строй в этом году. Они войдут, но во многом это будут танки Т-54 и Т-55 (1950-х – 1960-х годов)", – сказал он.
По словам политолога, "уже речь идет о танке Т-34, причем на полном серьезе".
"В бой идут одни старики", – сыронизировал Белковский.
Он считает, что, "поскольку в принципе для человека с психологиической точки зрения комфортно верить в то, во что он хочет верить (правда – это устраивающая версия), то российское руководство, безусловно, верит в то, что эта работа в три смены дает какой-то результат".
"Они в этом себя убеждают", – подчеркнул Белковский.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты в ходе войны против Украины потеряли с 24 февраля 2022 года по 19 апреля 2023 года 3665 танков.
Британская разведка сообщала 6 марта, что Россия переоснащает даже передовые военные подразделения танками 60-летней давности.
С лета 2022 года было снято с хранения примерно 800 устаревших Т-62. Совсем недавно в Украине также были развернуты российские бронетранспортеры БТР-50 – раритетные машины, впервые принятые на вооружение российской армией в 1954 году. Об этом заявил 15 марта старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Ян Стаббс.