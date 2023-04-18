Белковский: Украинский беспилотник может прибыть на парад на Красной площади в самый ответственный момент. Поэтому лучше им проводить парад в дополненной реальности, с покемонами

Белковский напомнил, что некоторые приграничные с Украиной российские регионы уже отказались от парадов на 9 мая, поскольку не уверены в способности российской армии их защитить.

"Совершенно очевидно, что приграничные регионы совершенно не уверены в готовности бывшей "второй армии мира" обеспечить их безопасность, особенно в наличии средств ПВО. Поэтому, естественно, эти парады становятся мероприятиями повышенной опасности для всех, кто в них участвует", – убежден аналитик.

Что касается ситуации с безопасностью в Москве, то Белковский напомнил заявления депутата Госдумы РФ от КПРФ, члена комитета по обороне Виктора Соболева. Политолог отметил, что Соболев "говорит иногда чуть шире и больше", чем себе позволяют кремлевские спикеры.

"Кремль всегда может его дезавуировать без репутационного ущерба для себя. Хотя снявши голову, по волосам не плачут, и применительно к сегодняшнему Кремлю понятие "репутационный ущерб" уже не существует... Генерал Соболев недавно сказал, что, по его мнению, украинские беспилотники советского еще производства, модернизируемые в [немецком] Рамштайне – я не знаю, так ли это на самом деле, – вполне способны долететь и до Кремля, и до [делового центра] "Москва-Сити". Поэтому все может быть. Украинский беспилотник может прибыть на парад прям в самый ответственный момент. Поэтому все-таки лучше им проводить парад в дополненной реальности, с покемонами. Но поскольку воспроизвести дополненную реальность без западных технологий тоже невозможно, то все-таки, может, им придется проводить аналоговый парад", – сказал политолог.

При этом он исключил, что в сложившихся условиях президент страны-агрессора России Владимир Путин может отказаться от парада, и допустил, что он попытается договориться о своей безопасности с третьей стороной.

"Ему придется принимать какие-то экстраординарные меры безопасности, из которых важнейшей мерой является попытка договориться с США, что ничего не случится. Он должен связаться с Вашингтоном... В их понимании это единственная гарантия, что ничего не случится", – сказал эксперт.

По его прогнозу, США такую гарантию дадут, "потому что им не нужен перебор".

"Они не заинтересованы в том, чтобы бомба взорвалась на Красной площади прямо в День Победы. США как глобальный модератор не заинтересованы в адском треше такого типа, в полной победе одной из сторон", – считает Белковский.

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