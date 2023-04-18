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Белковский: Украинский беспилотник может прибыть на парад на Красной площади в самый ответственный момент. Поэтому лучше им проводить парад в дополненной реальности, с покемонами

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Белковский не исключил, что Путину придется принимать "экстраординарные меры" и просить США обеспечить ему безопасность 9 мая
Белковский не исключил, что Путину придется принимать "экстраординарные меры" и просить США обеспечить ему безопасность 9 мая 
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Покинувший РФ российский политолог Станислав Белковский допустил, что Украина может атаковать Россию с помощью беспилотников 9 мая и что один из них может долететь до Красной площади в Москве. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Белковский напомнил, что некоторые приграничные с Украиной российские регионы уже отказались от парадов на 9 мая, поскольку не уверены в способности российской армии их защитить. 

"Совершенно очевидно, что приграничные регионы совершенно не уверены в готовности бывшей "второй армии мира" обеспечить их безопасность, особенно в наличии средств ПВО. Поэтому, естественно, эти парады становятся мероприятиями повышенной опасности для всех, кто в них участвует", – убежден аналитик. 

Что касается ситуации с безопасностью в Москве, то Белковский напомнил заявления депутата Госдумы РФ от КПРФ, члена комитета по обороне Виктора Соболева. Политолог отметил, что Соболев "говорит иногда чуть шире и больше", чем себе позволяют кремлевские спикеры.

"Кремль всегда может его дезавуировать без репутационного ущерба для себя. Хотя снявши голову, по волосам не плачут, и применительно к сегодняшнему Кремлю понятие "репутационный ущерб" уже не существует... Генерал Соболев недавно сказал, что, по его мнению, украинские беспилотники советского еще производства, модернизируемые в [немецком] Рамштайне  – я не знаю, так ли это на самом деле, – вполне способны долететь и до Кремля, и до [делового центра] "Москва-Сити". Поэтому все может быть. Украинский беспилотник может прибыть на парад прям в самый ответственный момент. Поэтому все-таки лучше им проводить парад в дополненной реальности, с покемонами. Но поскольку воспроизвести дополненную реальность без западных технологий тоже невозможно, то все-таки, может, им придется проводить аналоговый парад", – сказал политолог. 

При этом он исключил, что в сложившихся условиях президент страны-агрессора России Владимир Путин может отказаться от парада, и допустил, что он попытается договориться о своей безопасности с третьей стороной. 

"Ему придется принимать какие-то экстраординарные меры безопасности, из которых важнейшей мерой является попытка договориться с США, что ничего не случится. Он должен связаться с Вашингтоном... В их понимании это единственная гарантия, что ничего не случится", – сказал эксперт.

По его прогнозу, США такую гарантию дадут, "потому что им не нужен перебор". 

"Они не заинтересованы в том, чтобы бомба взорвалась на Красной площади прямо в День Победы. США как глобальный модератор не заинтересованы в адском треше такого типа, в полной победе одной из сторон", – считает Белковский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

9 мая в Москве планируют провести парад Победы, сообщили "Ведомости". В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в нем примут участие более 10 тыс. военных и 125 единиц вооружения. В Кремле допускали, что на параде на Красной площади будут представлены военные, участвовавшие в войне с Украиной. 

В начале апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru"

При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Оккупационные российские власти украинского Крыма тоже решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.

Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. "Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее", – назвал он условие.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Станислав Белковский, Москва, День Победы, 9 мая, парад, беспилотники, Красная площадь, война России против Украины
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