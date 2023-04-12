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Губернатор Курской области РФ из соображений "безопасности" отменил 9 мая не только парад, но и салют

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Старовойт заявил, что "безопасность земляков является приоритетом"
Старовойт заявил, что "безопасность земляков является приоритетом"
Фото: Роман Старовойт / Telegram

Губернатор граничащей с Украиной Курской области РФ Роман Старовойт сообщил 11 апреля в Telegram, что на праздновании Дня Победы 9 мая в регионе решили не запускать салют.

10 апреля сообщалось, что "из соображений безопасности" в Курской и Белгородской областях отменили парад на 9 мая.

"Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 мая", – написал Старовойт.

Ветераны якобы "с большим понимаем поддержали это решение".

ТАСС отмечает, что на территории Курской области действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в связи с близостью Украины.

Контекст:

Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, День Победы, ветераны, парад, губернатор, Курская область
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