Губернатор Курской области РФ из соображений "безопасности" отменил 9 мая не только парад, но и салют

10 апреля сообщалось, что "из соображений безопасности" в Курской и Белгородской областях отменили парад на 9 мая.
"Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 мая", – написал Старовойт.
Ветераны якобы "с большим понимаем поддержали это решение".
ТАСС отмечает, что на территории Курской области действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в связи с близостью Украины.
Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.
С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область.