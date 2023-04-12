Губернатор Курской области РФ из соображений "безопасности" отменил 9 мая не только парад, но и салют

10 апреля сообщалось, что "из соображений безопасности" в Курской и Белгородской областях отменили парад на 9 мая.

"Как я ранее говорил, сегодня безопасность земляков является приоритетом, поэтому было принято решение отказаться от проведения парада и запуска салютов 9 мая", – написал Старовойт.

Ветераны якобы "с большим понимаем поддержали это решение".

ТАСС отмечает, что на территории Курской области действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности в связи с близостью Украины.