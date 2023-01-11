ГОРДОН
 
 
МИР

В Курской области ранены четверо военнослужащих. Российские СМИ пишут об атаке дрона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
БПЛА сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы
БПЛА сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы
Фото: kursk-izvestia.ru

В Курской области России зафиксирована атака беспилотника, об этом 11 января сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел 10 января.

"Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы", – говорится в сообщении.

В результате четверо военнослужащих получили ранения, информирует Baza.

10 января "Типичный Курск" писал об обстреле приграничного поселка Шебекино в Белгородской области. Есть информация о шестерых пострадавших, одной женщине оторвало ноги.

Со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова сообщается о повреждении шести частных домов, пяти многоквартирных и одной хозпостройки.

"Жители сообщили о 30 прилетах за полтора часа", – пишет канал.

Контекст:

Курская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков. Также на территории региона периодически происходят взрывы, в причастности к которым власти Белгородской области неоднократно обвиняли Украину.

6 декабря в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Теги: Россия, раненые, армия РФ, беспилотники, Курская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется и понятно, кто в ней победит". Зеленский выступил на премии "Золотой глобус"
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Ее тело и кожа такие превосходные!" Лопес в облегающем топе и шортах показала вблизи бюст и мускулы
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
"Этот день настал. Будет судимость". Малахова подает в суд на отца своих детей за невыплату алиментов на протяжении восьми лет
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
48-летняя экс-жена Кличко снялась в одном халате. Фото
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Уважаемые кавалеры, возьмите себя в руки". 35-летняя Никитюк обратилась к знакомым мужчинам
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Золотой глобус 2023". Названы лауреаты премии
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
"Странное фото". Квиткова забросила ногу на ногу перед камерой
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинско-польская драма "Щедрик" за первую неделю проката собрала свыше 1 млн грн
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
Украинский актер Линартович получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Он записал обращение к украинцам
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
"Прекрасная и элегантная", "Совершенство". 73-летняя Вера Вонг снялась в топе и микро-шортах
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
38-летний Демин рассказал, почему в 24 года отказался от предложения известного артиста приехать к нему в гости "для однополых отношений"
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
20-летняя теннисистка Костюк снялась в бикини на пляже в Австралии
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
Снайпер Эмеральд, которая вскоре станет матерью, сообщила о госпитализации
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют (103734)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (81184)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (41538)
4
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (38961)
5
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (37504)
6
"Я устанавливаю степень значимости ваших дел. Не вы". Арестович рассказал, как можно с ним лично созвониться (25171)
7
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (23001)
8
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (22561)
 
 
 
 