В Курской области ранены четверо военнослужащих. Российские СМИ пишут об атаке дрона

По данным издания, инцидент произошел 10 января.

"Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство в трех километрах от российско-украинской границы", – говорится в сообщении.

В результате четверо военнослужащих получили ранения, информирует Baza.

10 января "Типичный Курск" писал об обстреле приграничного поселка Шебекино в Белгородской области. Есть информация о шестерых пострадавших, одной женщине оторвало ноги.

Со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова сообщается о повреждении шести частных домов, пяти многоквартирных и одной хозпостройки.

"Жители сообщили о 30 прилетах за полтора часа", – пишет канал.

Контекст:

Курская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков. Также на территории региона периодически происходят взрывы, в причастности к которым власти Белгородской области неоднократно обвиняли Украину.

6 декабря в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.