В Курской области мобилизованные плеснули бензин в печь в блиндаже: шестеро погибших

По данным издания, взрыв произошел утром.
"Военнослужащие срочной службы, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным", – пишет Baza.
По предварительным данным, погибли шесть военнослужащих. Их тела пока не обнаружили – из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.
Позже государственное агентство ТАСС сообщило, что инцидент произошел в около 10.40 в районе села Уланок Суджанского района Курской области. По его данным, внутри было семь военнослужащих, при взрыве один получил ожоги, шестеро погибли. ТАСС уточняет, что в блиндаже сдетонировали хранящиеся там боеприпасы.
Курская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.
С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область.
6 декабря 2022 года в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.