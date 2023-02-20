ГОРДОН
 
 
МИР

В Курской области мобилизованные плеснули бензин в печь в блиндаже: шестеро погибших

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Погибшие солдаты срочной службы армии РФ
Погибшие – солдаты срочной службы армии РФ
Фото: kursk-izvestia.ru

В приграничной с Украиной Курской области России произошел взрыв в расположении одной из воинских частей. Об этом 19 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, взрыв произошел утром.

"Военнослужащие срочной службы, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным", – пишет Baza.

По предварительным данным, погибли шесть военнослужащих. Их тела пока не обнаружили – из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Позже государственное агентство ТАСС сообщило, что инцидент произошел в около 10.40 в районе села Уланок Суджанского района Курской области. По его данным, внутри было семь военнослужащих, при взрыве один получил ожоги, шестеро погибли. ТАСС уточняет, что в блиндаже сдетонировали хранящиеся там боеприпасы.

Контекст:

Курская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область

6 декабря 2022 года в российском Курске произошел пожар возле аэродрома. Днем ранее взрывы прогремели на двух других аэродромах РФ. На аэродроме под Рязанью в результате взрыва пострадали девять человек, трое из них погибли. Взрывы также слышали в Энгельсе Саратовской области. По информации российских СМИ, там на военном аэродроме упал беспилотник, в результате чего повреждены два стратегических бомбардировщика и ранены двое российских военнослужащих.

Теги: Россия, взрыв, армия РФ, погибшие, Курская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
Галина ГРИШИНА
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (738919)
2
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (89545)
3
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (44494)
4
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (26640)
5
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (19915)
6
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (18043)
7
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (13964)
8
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12542)
 
 
 
 