В Курской области мобилизованные плеснули бензин в печь в блиндаже: шестеро погибших

По данным издания, взрыв произошел утром.

"Военнослужащие срочной службы, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным", – пишет Baza.

По предварительным данным, погибли шесть военнослужащих. Их тела пока не обнаружили – из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.

Позже государственное агентство ТАСС сообщило, что инцидент произошел в около 10.40 в районе села Уланок Суджанского района Курской области. По его данным, внутри было семь военнослужащих, при взрыве один получил ожоги, шестеро погибли. ТАСС уточняет, что в блиндаже сдетонировали хранящиеся там боеприпасы.