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В двух областях РФ, граничащих с Украиной, отменили парады на 9 мая

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В двух российских областях отменили военные парады на День Победы
В двух российских областях отменили военные парады на День Победы
Фото: EPA

В Курской и Белгородской областях РФ не будут проводить парады на 9 мая, когда страна-агрессор празднует День Победы во Второй мировой войне. Об этом заявили губернаторы обеих областей.

Канал администрации Курской области в Telegram процитировал губернатора Романа Старовойта, который заявил, что парад отменяется "из соображений безопасности". 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 апреля заявил, что парада не будет, чтобы "не провоцировать противника", сообщил Telegram-канал "Белгород №1".  

"По поводу салюта и шествия "Бессмертный полк" — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет", — заявил Гладков.

Обе области граничат с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя решения об отмене парадов в двух областях, заявил, что мероприятия в регионах – это прерогатива губернаторов. По его словам, парад на Красной площади в Москве готовится и планируется к проведению, сообщает ТАСС.

Контекст:

Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Курской и Белгородской областей регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: 9 мая, парад, Белгородская область, Курская область
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