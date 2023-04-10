В двух областях РФ, граничащих с Украиной, отменили парады на 9 мая

В двух российских областях отменили военные парады на День Победы Фото: EPA

Канал администрации Курской области в Telegram процитировал губернатора Романа Старовойта, который заявил, что парад отменяется "из соображений безопасности".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 5 апреля заявил, что парада не будет, чтобы "не провоцировать противника", сообщил Telegram-канал "Белгород №1".

"По поводу салюта и шествия "Бессмертный полк" — рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное — это безопасность. Рисковать людьми никто не будет", — заявил Гладков.

Обе области граничат с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя решения об отмене парадов в двух областях, заявил, что мероприятия в регионах – это прерогатива губернаторов. По его словам, парад на Красной площади в Москве готовится и планируется к проведению, сообщает ТАСС.