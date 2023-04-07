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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Соучредитель Monobank Яценко заявил, что даст 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая

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Владимир Яценко: 9 мая это очень хороший момент
Владимир Яценко: 9 мая – это очень хороший момент
Фото: Володимир Яценко / Facebook

Украинский производитель БПЛА, беспилотник которого долетит и приземлится на Красной площади в Москве во время парада 9 мая, получит 20 млн грн. Такую премию объявил соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко в эфире единого национального телемарафона. Фрагмент эфира ТСН опубликовала в своем YouTube. Каждый желающий может приобщиться и увеличить сумму – подробности со ссылкой на банку он также опубликовал на своей странице в Facebook.

"9 мая – это очень хороший момент. Потому что, как я прочитал, [президент РФ Владимир] Путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, "законные военные цели". Поэтому призываю всех, кто имеет отношение к производству БПЛА, – давайте ему создадим "праздник". Так что я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет – конечно, с помощью военных – долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая. Сумма премии составляет сейчас 20 млн грн. Надеюсь, что эта сумма будет справедливо разделена между производителем и военными операторами, которые удачно выполнят задачи, и будет направлена на усовершенствование БПЛА", – сказал бизнесмен.

Он добавил, что есть еще одно условие для участников.

"Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее. Кстати, наш "Довбуш" будет лететь вне конкурса, чтобы это не выглядело как игра в собственные ворота. То есть сам себе я премию выплачивать не буду. Я открыл банку, в ней уже есть 20 млн грн от меня. Если кто-то из неравнодушных пожелает приобщиться, я увеличил ее размер до 40 млн грн", – заявил Яценко.

Бизнесмен отметил, что такую задачу выполнить реально, так как 28 марта маленький беспилотник с украинскими лозунгами уже нашли в Новой Москве – в 45 км от Красной площади.

"28 марта уже были новости, что какой-то учебный маленький самолетик с украинскими лозунгами долетел до Новой Москвы. Но он задел высоковольтную линию. Мы не долетели всего 45 км до Красной площади. Это была подготовка к параду. Мы так смотрели, как они реагируют – видят ли нас или не видят. И могу сказать, что все будет хорошо. Так что давайте вместе устроим им "праздник!" – заявил разработчик.

Его команда сейчас работает над созданием беспилотника, который сможет преодолевать расстояния в 500 и 1000 км.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы было и 500, и 1000 км. Каждый город в России должен почувствовать, что он на войне, что война близко, что каждый военный объект может быть поражен нашими беспилотниками. Тогда эта война закончится очень быстро", – рассказал Яценко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LeJNzZh3agpicPLKZpypgvtWMYpRRELDT4xYummDgnozmZMuaSWUDgYBFqNqAnCCl&id=100001430544106

Контекст:

В 2022 году группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank начала производство для ВСУ полностью украинских беспилотников, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.

В интервью "Фокусу" Яценко рассказывал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.

Также он заявил в июле 2022 года, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков на тот момент. 

Теги: Москва, 9 мая, премия, беспилотники, Владимир Яценко, Monobank
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