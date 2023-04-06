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В Подмосковье упал беспилотник на территорию завода, производящего "Тор" и С-400

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На российском заводе нашли упавший дрон с камерами
На российском заводе нашли упавший дрон с камерами
Фото: pixabay.com

В России заявили о падении самодельного беспилотника с камерами на территории завода "Факел" в Химках (Подмосковье). Об этом сообщает Telegram-канал Mash 6 апреля.

Канал отмечает, что на этом заводе производят системы противовоздушной обороны "Тор" и С-400 и модернизируют С-300 и "Осу".

Беспилотник размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. По форме он напоминал квадрокоптер. На корпусе было закреплено несколько камер.

По данным канала, предварительно дрон упал из-за глушителей связи. Его конструктора ищут правоохранители, говорится в сообщении.

Контекст:

В России в последнее время регулярно сообщают об атаках или их попытках, совершенных при помощи беспилотников. Вечером 27 февраля дроны заметили в Белгородской области, где БПЛА, по заявлению местных властей, упали возле жилых домов и повредили четыре автомобиля и квартиру в жилом доме, а также в Брянской области, в Адыгее и в Туапсе, где произошел пожар на нефтебазе "Роснефти". Кроме того, в Санкт-Петербурге из-за неопознанного объекта закрыли воздушное пространство над городом, но минобороны РФ позже заявило, что якобы проводило "учения ПВО".

Также 28 февраля в Подмосковье был зафиксирован самый близкий подлет беспилотника к российской столице от линии соприкосновения в Украине. Тогда дрон упал возле станции "Газпрома".

14 марта СМИ сообщили, что жители Московской области РФ начали регулярно сообщать о беспилотниках. Большинство БПЛА были замечены над жилыми домами, один – возле нефтеперерабатывающего завода.

19 марта сообщалось, что в Тульской области обнаружен упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. А 21 марта в РФ заявили, что беспилотник сбросил боеприпас на нефтеперерабатывающую станцию в Брянской области.

3 апреля губернатор Брянской области России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе атаковал беспилотник. В происшествии он обвинил Вооруженные силы Украины.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, ПВО, беспилотники, Подмосковье, происшествие
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