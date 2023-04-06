В Подмосковье упал беспилотник на территорию завода, производящего "Тор" и С-400

Канал отмечает, что на этом заводе производят системы противовоздушной обороны "Тор" и С-400 и модернизируют С-300 и "Осу".

Беспилотник размером 30 на 30 см нашли охранники при обходе территории предприятия. По форме он напоминал квадрокоптер. На корпусе было закреплено несколько камер.

По данным канала, предварительно дрон упал из-за глушителей связи. Его конструктора ищут правоохранители, говорится в сообщении.