Делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА – Федоров

"Дроны помогают сохранять жизнь военных, это глаза войны. Поэтому нужно закупать все, что можно, но и поддерживать украинского производителя, чтобы создавать фундамент и для защиты, и для технологической инновационной экономики. В принципе, так и происходит. Мы получаем материально-техническую помощь от разных стран, покупаем много продуктов, используемых странами НАТО, но сейчас делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА", – сказал Федоров.

Министр отметил, что в Минцифры есть системное видение, что мешает развить производство БПЛА в Украине, какие есть возможности и нужды Сил обороны.

"Сейчас боремся за то, чтобы убрать НДС для комплектующих БПЛА для украинских производителей... И параллельно Brave1 ищет новые идеи. После нашей победы все эти компании будут максимально капитализированы и мир будет брать на вооружение продукты Украины. Происходит величайшая технологическая война. Это возможность для Украины капитализировать свои продукты", – сказал Федоров.