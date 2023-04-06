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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА – Федоров

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Федоров: Дроны помогают сохранять жизнь военных, это глаза войны
Федоров: Дроны помогают сохранять жизнь военных, это глаза войны
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному", опубликованном 5 апреля, рассказал как Украина будет развивать собственное производство дронов.

"Дроны помогают сохранять жизнь военных, это глаза войны. Поэтому нужно закупать все, что можно, но и поддерживать украинского производителя, чтобы создавать фундамент и для защиты, и для технологической инновационной экономики. В принципе, так и происходит. Мы получаем материально-техническую помощь от разных стран, покупаем много продуктов, используемых странами НАТО, но сейчас делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА", – сказал Федоров.

Министр отметил, что в Минцифры есть системное видение, что мешает развить производство БПЛА в Украине, какие есть возможности и нужды Сил обороны.

"Сейчас боремся за то, чтобы убрать НДС для комплектующих БПЛА для украинских производителей... И параллельно Brave1 ищет новые идеи. После нашей победы все эти компании будут максимально капитализированы и мир будет брать на вооружение продукты Украины. Происходит величайшая технологическая война. Это возможность для Украины капитализировать свои продукты", – сказал Федоров.

Контекст:

Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.

В 2023 году на закупку дронов Украина направит минимум 20 млрд грн, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 25 марта.

Теги: Украина, военные, вооружение, беспилотники, технологии, инновации, Михаил Федоров, Минцифры
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