Делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА – Федоров

"Дроны помогают сохранять жизнь военных, это глаза войны. Поэтому нужно закупать все, что можно, но и поддерживать украинского производителя, чтобы создавать фундамент и для защиты, и для технологической инновационной экономики. В принципе, так и происходит. Мы получаем материально-техническую помощь от разных стран, покупаем много продуктов, используемых странами НАТО, но сейчас делается все, чтобы создать в Украине лучшие в мире условия для развития БПЛА", – сказал Федоров.
Министр отметил, что в Минцифры есть системное видение, что мешает развить производство БПЛА в Украине, какие есть возможности и нужды Сил обороны.
"Сейчас боремся за то, чтобы убрать НДС для комплектующих БПЛА для украинских производителей... И параллельно Brave1 ищет новые идеи. После нашей победы все эти компании будут максимально капитализированы и мир будет брать на вооружение продукты Украины. Происходит величайшая технологическая война. Это возможность для Украины капитализировать свои продукты", – сказал Федоров.
Глобальная фандрайзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.
Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы, заявил министр обороны Украины Алексей Резников 6 марта.
В 2023 году на закупку дронов Украина направит минимум 20 млрд грн, сообщал президент Украины Владимир Зеленский 25 марта.