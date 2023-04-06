"В школах и университетах много лишней бюрократии". Федоров рассказал, как видит реформу образования

Он рассказал, что сейчас вместе с педагогами представители его ведомства и Минобразования разрабатывают видение изменений в этой сфере.

"Формируется команда заместителей, команды департаментов, мы должны через несколько месяцев сформировать дизайн ключевых реформ", – рассказал он.

По словам Федорова, перед системой образования "большой вызов".

"У нас миллион – даже чуть больше – детей, студентов за границей, 1,5 млн украинцев учатся онлайн. По некоторым показателям мы уже отстаем в школьной программе от ЕС, США. Но образование должно быть приоритетом для государства. Сейчас фокус будет на том, чтобы проанализировать все процессы образования, понять, какие проблемы нужно решить фундаментально. Это будет касаться также и дерегуляции, потому что в школах и университетах много лишней бюрократии", – отметил Федоров.

По его словам, важный компонент – это контент. Министр добавил, правительство будет улучшать действующие электронные системы, а также привлекать экспертов для того, чтобы генерировать новый материал.

Чиновник также отметил, что эффективное образование предполагает занятия и офлайн, и онлайн. Но приоритетом для правительства сейчас будет – дать возможность как можно большему количеству детей учиться в очном формате.

"Уже несколько лет дети во многих регионах учатся онлайн. Должны максимально социализировать детей и вернуть их офлайн, но для этого нужно решить другие проблемы –например, вопрос с нехваткой бомбоубежищ. Минобразования формирует команду, которая будет заниматься этими вопросами", – добавил министр.