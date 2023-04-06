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Государство многие годы создавало госпредприятия. Теперь обратная тенденция – Федоров

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В Украине начал активно работать Фонд госимущества, заявил Федоров
В Украине начал активно работать Фонд госимущества, заявил Федоров
Фото: Михайло Федоров / Facebook

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как проходит реформа Кабинета Министров Украины. Об этом он рассказал в интервью "Суспільному", опубликованном 5 апреля.

"Во-первых, есть определенный мораторий на создание государственных предприятий. Корень реформы – убрать излишнюю роль государства в экономике и не регулировать то, что не нужно. Мы в мире одни из лидеров по количеству государственных предприятий. Вместо того чтобы создавать лучшие условия для бизнеса, государство много лет создавало госпредприятия. Теперь обратная тенденция", – сказал Федоров.

Министр добавил, что также в Украине начал активно работать Фонд госимущества.

"Ну и плюс создана специальная комиссия, которая убирает лицензии, разрешения. То есть происходят изменения, влияющие на то, как работает государство, с какой скоростью принимает решения", – отметил Федоров.

Контекст:

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу закон о приватизации, предполагающий распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Как объяснили на специализированном сайте, к объектам малой приватизации относятся государственные предприятия, стоимость которых не превышает 250 млн грн. Такие объекты продаются только через аукционы Prozorro. Предприятия дороже 250 млн грн относятся к объектам большой приватизации, для их продажи привлекают советников (чаще всего это крупные консалтинговые, аудиторские и инвестиционные компании).

Большую приватизацию в Украине приостанавливали в марте 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 4 февраля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о разблокировании большой приватизации, 30 марта закон был принят, 29 апреля его подписал президент.

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года большую приватизацию в Украине приостановили во второй раз.

3 августа 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1 сентября в Украине начнется "массовая приватизация". Он отметил, что государство запускает грантовые программы для мотивирования "бизнеса и людей максимально создавать рабочие места". 19 сентября в Украине прошел первый приватизационный онлайн-аукцион с начала полномасштабного вторжения России. Победная ставка составила 70 253 000 грн. Объектом приватизации стало отдельное имущество Кобыловолоцкого спиртзавода в Тернопольской области.

Теги: Украина, бизнес, Фонд госимущества, приватизация, реформа, Михаил Федоров, госимущество
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