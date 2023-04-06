Государство многие годы создавало госпредприятия. Теперь обратная тенденция – Федоров

"Во-первых, есть определенный мораторий на создание государственных предприятий. Корень реформы – убрать излишнюю роль государства в экономике и не регулировать то, что не нужно. Мы в мире одни из лидеров по количеству государственных предприятий. Вместо того чтобы создавать лучшие условия для бизнеса, государство много лет создавало госпредприятия. Теперь обратная тенденция", – сказал Федоров.

Министр добавил, что также в Украине начал активно работать Фонд госимущества.

"Ну и плюс создана специальная комиссия, которая убирает лицензии, разрешения. То есть происходят изменения, влияющие на то, как работает государство, с какой скоростью принимает решения", – отметил Федоров.