Фонд госимущества Украины меняет директоров 47 госпредприятий и обещает, что "это только начало"

По словам Клименкова, на семи предприятиях фонд уже сменил руководителей, в отношении еще 40 ожидает согласования от местных военных администраций, "и это только начало".
"Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", – заявил он.
Клименков пояснил, что замена руководителей – результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества. По данным первого замглавы фонда, на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они убыточны.
ФГИ уже ищет новых менеджеров для госпредприятий. Чтобы подать кандидатуру на замещение вакантной должности, фонд планирует ввести онлайн-форму. После этого фонд вместе с НАБУ проведет проверку кандидатов и по результатам собеседований будет принимать решения.
Для новых руководителей ФГИ разработал KPI, чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по самой высокой цене.
"Деньги от работы госпредприятий и приватизации должны идти на силы обороны, а не отдельным недобросовестным руководителям", – заявил Клименков.
Всего в управлении ФГИ 2400 предприятий, большинство из которых были переданы фонду недавно.
Верховная Рада Украины на заседании 7 сентября 2022 года назначила народного депутата от "Голоса" Рустема Умерова на пост председателя Фонда государственного имущества.
Умеров заявлял о планах преобразовать ФГИ в Суверенный фонд, который будет заниматься не только приватизацией, но и управлением государственными активами.