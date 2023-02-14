Фонд госимущества Украины меняет директоров 47 госпредприятий и обещает, что "это только начало"

По словам Клименкова, на семи предприятиях фонд уже сменил руководителей, в отношении еще 40 ожидает согласования от местных военных администраций, "и это только начало".

"Наша цель – наладить работу государственных предприятий, чтобы они работали честно и прозрачно, без использования серых схем. Начинаем очищение Фонда госимущества от недобросовестных менеджеров", – заявил он.

Клименков пояснил, что замена руководителей – результат анализа финансово-экономического состояния предприятий, который начала новая команда Фонда госимущества. По данным первого замглавы фонда, на большинстве проанализированных госпредприятий не выполняются финансово-экономические планы, они убыточны.

ФГИ уже ищет новых менеджеров для госпредприятий. Чтобы подать кандидатуру на замещение вакантной должности, фонд планирует ввести онлайн-форму. После этого фонд вместе с НАБУ проведет проверку кандидатов и по результатам собеседований будет принимать решения.

Для новых руководителей ФГИ разработал KPI, чтобы они должным образом подготовили госпредприятия к будущей приватизации по самой высокой цене.

"Деньги от работы госпредприятий и приватизации должны идти на силы обороны, а не отдельным недобросовестным руководителям", – заявил Клименков.

Всего в управлении ФГИ 2400 предприятий, большинство из которых были переданы фонду недавно.