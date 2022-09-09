Фонд госимущества Украины планируется преобразовать в Суверенный фонд – Умеров

"Мы будем выполнять функции продажи через приватизацию, через сдачу в аренду. Но также обдумываем расширение мандата для того, чтобы создать Агентство по управлению государственными активами, чтобы мы видели, что стратегические активы будут находиться в фонде, но будут управляться им", – сказал он.
Также он отметил, что приватизация будет продолжаться и фонд хотел бы стать "хорошим контрибьютором правительства с точки зрения доходов".
Впервые с такой идеей Умеров выступил еще в 2021 году в статье "Экономической правде", приводя успешные примеры подобных фондов Норвегии (Government Pension Fund Global), ОАЭ (Abu Dhabi Investment Authority) и других стран мира.
Верховная Рада Украины на заседании 7 сентября назначила народного депутата от "Голоса" Рустема Умерова на пост председателя Фонда государственного имущества.