Фонд госимущества Украины планируется преобразовать в Суверенный фонд – Умеров

"Мы будем выполнять функции продажи через приватизацию, через сдачу в аренду. Но также обдумываем расширение мандата для того, чтобы создать Агентство по управлению государственными активами, чтобы мы видели, что стратегические активы будут находиться в фонде, но будут управляться им", – сказал он.

Также он отметил, что приватизация будет продолжаться и фонд хотел бы стать "хорошим контрибьютором правительства с точки зрения доходов".