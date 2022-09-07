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ПОЛИТИКА

Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины

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Рустем Умеров может стать главой ФГИ
Рустем Умеров может стать главой ФГИ
Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook

Верховная Рада Украины на заседании 7 сентября назначила народного депутата из “Голоса” Рустама Умерова на пост председателя Фонда государственного имущества. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

"За – 282. Против – 0", – написал Железняк.

Накануне вечером первая заместитель председателя ФГИ Ольга Батова, которая в настоящее время исполняет обязанности главы ФГИ, призвала нардепов поддержать кандидатуру Умерова.

“Я призываю депутатов поддержать Рустема Умерова – профессионала, имеющего важные для Фонда ценности и компетенции, soft skills, готовность продолжать важные для экономики реформы. Он станет ощутимым усилением нашей команды“, – написала она в Facebook.

Батова добавила, что планирует остаться на должности первого заместителя главы Фонда, хотя в конце июля заявляла, что собирается уволиться.

https://www.facebook.com/olya.batova/posts/pfbid032sTJkQNwKqMyTtV6ngtfqsqF4hajZu92KvPSxmv6Zm16eCZonsAnqgwMWe53osCdl

Контекст:

С 2019 года ФГИ возглавлял Дмитрий Сенниченко. В ноябре 2021 года он сообщил, что уходит в отставку, через два месяца Рада уволила его

В декабре 2021 года Кабмин назначил Ольгу Батову первым замглавы фонда. После увольнения Сенниченко она стала и.о. руководителя ФГИ. Предполагалось, что кандидатура Батовой как руководителя ФГИ может быть вынесена на утверждение Верховной Радой.

Теги: Верховная Рада, депутаты, Фонд госимущества, комитет, Рустем Умеров, госимущество
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