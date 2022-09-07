Верховная Рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины

"За – 282. Против – 0", – написал Железняк.

Накануне вечером первая заместитель председателя ФГИ Ольга Батова, которая в настоящее время исполняет обязанности главы ФГИ, призвала нардепов поддержать кандидатуру Умерова.

“Я призываю депутатов поддержать Рустема Умерова – профессионала, имеющего важные для Фонда ценности и компетенции, soft skills, готовность продолжать важные для экономики реформы. Он станет ощутимым усилением нашей команды“, – написала она в Facebook.

Батова добавила, что планирует остаться на должности первого заместителя главы Фонда, хотя в конце июля заявляла, что собирается уволиться.