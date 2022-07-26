И.о. главы ФГИ Батова написала заявление на увольнение

"Подробности завтра. Больше будет off the records для журналистов. И слава ВСУ и да поможет нам бог", – написала она.

Скриншот: Olha Batova / Facebook

По информации агентства "Интерфакс-Украина", ранее предполагалось, что ее кандидатура как руководителя ФГИ может быть вынесена на утверждение Верховной Радой. Неделю назад, 18 июля, "Интерфакс-Украина" опубликовало большое интервью с Батовой, в котором она рассказывала, в частности, о планах по приватизации.