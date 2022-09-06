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Новым главой Фонда госимущества может стать участник переговоров с Россией – "Слуга народа"

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Умеров народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель главы постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседатель депутатского объединения "Крымская платформа"
Умеров – народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель главы постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседатель депутатского объединения "Крымская платформа"
Фото: Rustem Umerov / Facebook

Народный депутат от фракции "Голос", член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров был представлен на заседании фракции "Слуга народа" в качестве кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Юлия Палийчук.

По ее словам, Умеров рассказал фракции о своем видении работы в должности главы ФГИУ и ответил на вопросы народных депутатов.

Умеров – народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель главы постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседатель депутатского объединения "Крымская платформа". Также он является делегатом Курултая крымскотатарского народа и советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

4 апреля, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Умеров вошел в состав делегации из 10 человек,  которая ведет переговоры с Россией о подготовке и согласовании проекта договора о гарантиях безопасности для Украины.

19 июля Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. Главой ВСК также стал Умеров.

Контекст:

С 2019 года ФГИУ возглавлял Дмитрий Сенниченко. В ноябре 2021 года он сообщил, что уходит в отставку, через два месяца Рада уволила его

В декабре 2021 года Кабмин назначил его первого заместителя Ольгу Батову и.о. руководителя ФГИУ. 26 июля Батова написала заявление на увольнение по собственному желанию. 

Теги: Верховная Рада, Украина, Фонд госимущества, Слуга народа, Дмитрий Сенниченко, Рустем Умеров, госимущество, Юлия Палийчук
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