Новым главой Фонда госимущества может стать участник переговоров с Россией – "Слуга народа"

По ее словам, Умеров рассказал фракции о своем видении работы в должности главы ФГИУ и ответил на вопросы народных депутатов.

Умеров – народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель главы постоянной делегации в ПАСЕ, сопредседатель депутатского объединения "Крымская платформа". Также он является делегатом Курултая крымскотатарского народа и советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

4 апреля, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, Умеров вошел в состав делегации из 10 человек, которая ведет переговоры с Россией о подготовке и согласовании проекта договора о гарантиях безопасности для Украины.

19 июля Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. Главой ВСК также стал Умеров.