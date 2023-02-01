Счетная палата заявила, что Фонд госимущества допустил нарушений на более 90 млрд грн

Аудиторы Счетной палаты выявили, что в 2020 году только 46 госпредприятий из 86 отчислили часть чистой прибыли в госбюджет Фото: depositphotos.com

Аудиторы Счетной палаты выявили нарушения при администрировании доходной части бюджета – недоплату по результатам финансово-хозяйственной деятельности на более чем 42 млн грн. Также они установили, что почти 11 млн грн Фонд и его региональные отделения использовали непродуктивно, неэффективно управляли средствами и имуществом на более чем 33 млн грн.

Кроме того, выявлена безосновательно начисленная и выплаченная зарплата руководителю одного из госпредприятий и трем заместителям руководителя регионального отделения. Из-за этого бюджет потерял более 2 млн грн.

С декабря 2019 года по декабрь 2021 года фонд принял в свою сферу управления более 571 госпредприятие, учреждение и организацию, большая часть которых недействующие, находятся в процессе ликвидации и банкротства или сведения о которых отсутствуют. Так, в конце 2021 года ФГИУ управлял 636 госпредприятиями, учреждениями и организациями, из которых только 28% были работающими. Аудит установил, что целостные имущественные комплексы госпредприятий Фонд и его региональные отделения принимали в свою сферу управления без проведения инвентаризации.

В 2020 году только 46 госпредприятий отчислили часть чистой прибыли в госбюджет из 86, которые планировали это сделать, в 2021 году – 33 госпредприятия. Госбюджет недополучил более 42 млн грн отчислений части чистой прибыли.

Аудит также показал, что недобросовестное управление имуществом госпредприятия "Пуща-Водица" привело к заключению в 2006–2015 годах на невыгодных для государства условиях ряда договоров. Их реализация создает риски отчуждения активов госпредприятия по ориентировочному расчету более 40 млрд грн.

Кроме того, 21 земельный участок ГП "Пуща-Водица" общей площадью почти 55 га использовался не по целевому назначению, что создает высокий риск их потери. На момент проведения аудита по ориентировочному расчету стоимость этих участков составляла более 7 млрд грн.