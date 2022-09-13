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ЦИК Украины признал избранным нового нардепа от "Голоса" вместо Умерова, ставшего главой Фонда госимущества

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Сивирин был №21 в избирательном списке "Голоса" на парламентских выборах 2019 года, тогда он не прошел в Раду
Сивирин был №21 в избирательном списке "Голоса" на парламентских выборах 2019 года, тогда он не прошел в Раду
Фото: Олексій Сівірін / Facebook

Центральная избирательная комиссия Украины признала финансиста Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины от партии "Голос" вместо Рустема Умерова. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ЦИК.

В Центризибркоме отметили, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

"ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины (№21 в избирательном списке партии "Голос")", – отмечается в сообщении Центризбиркома.

По данным "Чесно", Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО "McKinsey&Company Україна".

Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях Philip Morris Ukraine, Cofco Agri Resources Ukraine. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "финансы и кредит".

Контекст:

7 сентября Верховная Рада назначила Умерова на должность руководителя Фонда государственного имущества.

Теги: Верховная Рада, ЦИК, депутаты, народные депутаты, выборы в Верховную Раду 2019, партия Голос, Рустем Умеров, нардеп
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