ЦИК Украины признал избранным нового нардепа от "Голоса" вместо Умерова, ставшего главой Фонда госимущества

Сивирин был №21 в избирательном списке "Голоса" на парламентских выборах 2019 года, тогда он не прошел в Раду Фото: Олексій Сівірін / Facebook

В Центризибркоме отметили, что комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий.

"ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины (№21 в избирательном списке партии "Голос")", – отмечается в сообщении Центризбиркома.

По данным "Чесно", Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО "McKinsey&Company Україна".

Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях Philip Morris Ukraine, Cofco Agri Resources Ukraine. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "финансы и кредит".