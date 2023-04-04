В Украине наибольшее среди других стран количество разработчиков искусственного интеллекта – Федоров

Об этом он рассказал в вышедшем 3 апреля интервью LIGA.net, комментируя обращение ученых и бизнесменов, которые призвали приостановить исследования ИИ минимум на полгода (обращение подписали уже более 5,5 тыс. человек, в том числе американский бизнесмен, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, американский бизнесмен, соучредитель соцсети Pinterest Эван Шарп, американский программист, соучредитель Apple Стив Возняк, генеральный директор фотоагентства Getty Images Крейг Питерс, израильский историк Юваль Ной Харари).

Федоров отметил, что разделяет мнение авторов обращения.

"Как я могу конкурировать мнением и видением с Маском и лидерами технологического мира? Поэтому, конечно, разделяю. Мы изучаем возможности искусственного интеллекта в своей работе и государственных услугах, – отметил министр. – Я разделяю это мнение, потому что они архитекторы этих продуктов, они понимают архитектуру, что может произойти, если использовать эти технологии. Единственное, в чем я уверен на 100%, – все должны разбираться в искусственном интеллекте, использовать в своей работе, потому что это необратимый тренд, который будет активно развиваться. Либо ты начнешь использовать искусственный интеллект, либо он заменит тебя".

В ходе разговора он упомянул, что в Украине с 1991 года при Министерстве образования и науки и Национальной академии наук действует Институт проблем искусственного интеллекта.

Отвечая на вопрос, нужно ли как-то нормировать внедрение ИИ в Украине, вице-премьер сказал, что многие страны боятся "цифрового государства", но Украине такие технологии помогают в условиях войны.

"Она нам очень помогает во время войны: там работает вся экономика, все строится на информационных системах, и услуги быстро запускаем. Вопрос, что мы много времени уделяем безопасности. Здесь также нужно будет формировать правильную политику регулирования ИИ. Интересный факт: в Украине наибольшее количество разработчиков искусственного интеллекта, если сравнить с другими государствами. Поэтому нам нужно сделать все возможное в рамках "Дія.Сity", чтобы инкорпорировались все компании, занимающиеся ИИ, много инвестировать в IТ-образование, в школьное и высшее образование, чтобы дети разбирались, как это работает. Стать нацией, которая быстро меняется, быстро учится, быстро использует технологии", – добавил Федоров.

Он также сказал, что скоро министерство выйдет с публичным предложением присоединиться к разработке стратегии инноваций.

"В ней большая роль будет уделена ИИ, и я уверен, что он [искусственный интеллект] нам поможет во время восстановления. Я в этом вижу невероятную возможность для нас занять свое место в мире, потому что будущее – за цифровой экономикой", – добавил вице-премьер.