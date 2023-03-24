Google запустила своего бота, чтобы конкурировать с ChatGPT. Что о нем известно?

Компания заявила, что Bard, предоставляющий ответы на текстовые вопросы, будет работать отдельно от поисковой системы Google. Это первый потребительский продукт искусственного интеллекта от Google.

Запуск произошел почти через четыре месяца после того, как поддерживаемая Microsoft компания OpenAI запустила ChatGPT и привлекла к нему "внимание всего мира", отметила газета.

Выход ChatGPT спровоцировал спешку у других технологических гигантов, пишет FT. Кроме Google, свой чат-бот запустил также лидер среди китайских поисковиков – Baidu.

Bard, в отличие от ChatGPT, чья база знаний ограничивается 2021 годом, имеет доступ к актуальной информации в интернете и кнопку "Google it", которая открывает поиск, отмечает ВВС.

В Google предупредили, что их чат-бот может быть предвзятым и предоставлять в ответ на вопросы пользователей дезинформацию – это связано с тем, что он использует актуальную информацию из "реального мира", где существуют предубеждения, говорится в материале ВВС.

Старший директор по продуктам Google Джек Кравчик сказал BBC, что Bard – это "эксперимент" и он надеется, что люди будут использовать его как "стартовую площадку для творчества".

Запуск Bard является чрезвычайно осторожным, считает ВВС. Кравчик назвал подход к запуску обдуманным.

Компания ограничила доступ к Bard для людей младше 18, пока идет речь о бета-доступе к нему (в Украине бот недоступен), добавляет Gizmodo.

Bard в первый день широкого доступа к нему, отвечая на вопрос автора и главного научного сотрудника Microsoft Research Кейт Кроуфорд, заявил, что использует открытые источники и в его обучающий датасет входит почтовый сервис Gmail.

"Bard – это ранний эксперимент, основанный на больших языковых моделях, и он будет допускать ошибки. Он не обучен на данных Gmail", – ответили в Google. Это было бы нарушением приватности пользователей в случае, если бот сказал правду, подчеркивает Appleinsider.

Bard is an early experiment based on Large Language Models and will make mistakes. It is not trained on Gmail data. -JQ — Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 21, 2023