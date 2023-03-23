В "Дії" тестируют отмену шеринга авто

Принять участие в бета-тесте могут два человека – владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.
"Скоро в "Дії" можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Услуга особенно актуальна во время войны, ведь дает возможность пошерить авто временно. Например, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий. Поэтому чтобы отмена шеринга в "Дії" работала корректно и быстро, нужно все протестировать", – говорится в сообщении.
Пресс-служба призывает украинцев присоединиться к тестированию. Это можно сделать, если вы:
Записаться на бета-тест можно по ссылке.
8 февраля министерство цифровой трансформации запустило в приложении "Дія" услугу "Надлежащий пользователь", с помощью которой можно в несколько кликов поделиться техпаспортом на авто. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров сообщал, что услуга реализуется Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".