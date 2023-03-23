В "Дії" тестируют отмену шеринга авто

В "Дії" можно будет не только поделиться техпаспортом, но и отметить шеринг документа Фото: depositphotos.com

Принять участие в бета-тесте могут два человека – владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.

"Скоро в "Дії" можно будет не только поделиться техпаспортом с другим человеком, но и отменить шеринг авто онлайн. Услуга особенно актуальна во время войны, ведь дает возможность пошерить авто временно. Например, чтобы помочь близким выехать из зоны боевых действий. Поэтому чтобы отмена шеринга в "Дії" работала корректно и быстро, нужно все протестировать", – говорится в сообщении.

Пресс-служба призывает украинцев присоединиться к тестированию. Это можно сделать, если вы:

владелец автомобиля и пользуетесь шерингом авто;

пользователь, которому пошерили машину;

меете Дія.Підпис.

Записаться на бета-тест можно по ссылке.



