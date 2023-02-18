Нейросеть ChatGPT заработала в Украине

"Наконец-то нам удалось исправить несправедливость. Украину исключили из списка стран, в которых заблокирован ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных Россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", – написал он.

ChatGPT является новейшим чат-ботом от исследовательского фонда OpenAI, который основал Илон Маск. OpenAI сделала его доступным для бесплатного публичного тестирования 30 ноября, отмечает Reuters.

ChatGPT может имитировать диалог, отвечать на дополнительные вопросы, признавать ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы.

The Guardian пишет, что ранние пользователи описывали эту технологию как альтернативу Google, поскольку она способна предоставлять описания, ответы и решения на сложные вопросы, включая способы написания кода, а также решать проблемы компоновки и запросы оптимизации.

Опробовать ChatGPT можно по ссылке. Для этого нужно пройти процесс регистрации по электронной почте и подтверждения по номеру телефона. Запросы для бота можно писать и на украинском языке.

Скриншот: chat.openai.com

Вместе с тем, как подчеркивает The Guardian, на нынешнем этапе чат-боту не хватает навыков критического мышления или способности принимать этические решения.

Кроме того, его текущая база знаний заканчивается в 2021 году, что делает некоторые запросы и поиски бесполезными. Например, если спросить у чат-бота о войне в Украине, то его ответ будет содержать информацию только о войне на Донбассе, но не о полномасштабном вторжении России в феврале 2022-го.