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Интернет-ассоциация Украины заявила об опасности системы блокирования фишинговых сайтов

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В ИнАУ считают, что из-за уязвимостей системы в украинском сегменте интернета на длительное время может блокироваться доступ к сайтам
В ИнАУ считают, что из-за уязвимостей системы в украинском сегменте интернета на длительное время может блокироваться доступ к сайтам
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Интернет-ассоциация Украины считает опасной для национальной безопасности страны систему автоматического блокирования фишинговых сайтов. Об этом говорится в заявлении ИнАУ, опубликованном 31 марта.

В ИнАУ заявили, что "прорабатывают судебный механизм" отмены распоряжения Национального центра операционного и технического управления телекоммуникационными сетями №67/850 "О внедрении системы фильтрации фишинговых доменов", согласно которому до 2 марта украинские интернет-провайдеры должны были установить систему блокировки доступа к веб-ресурсам.

В ассоциации отметили, что призывали сменить систему фильтрации после обнародования этого распоряжения. 

"Согласно экспертизе, проведенной специалистами ассоциации, централизованная автоматическая система имеет стратегические технологические уязвимости, которые ставят под угрозу весь сегмент украинского интернета и создают угрозы национальной безопасности. В военное время такие уязвимости позволяют на существенное время заблокировать доступ к интернету. Транзитный сервер СНБО, на который передается информация, дублирует функции и снижает уровень защиты системы. По мнению специалистов ИнАУ, вместо автоматической системы должна быть создана альтернативная система блокировки фишинговых сайтов с возможностью для каждого провайдера просматривать перечень сайтов для блокировки на случай ошибки", – говорится в заявлении. 

Ассоциация заявляет, что передала свои предложения СНБО и "в соответствующие госорганы". 

"В настоящее время в СНБО рассматривают предложения ИнАУ относительно изменений в регламент работы системы фильтрации фишинговых доменов, необходимых для исключения причинения вреда информационной безопасности Украины системой фильтрации фишинговых доменов, исключения незаконного сбора и использования персональных данных пользователей и снижения рисков внесудебного блокирования сайтов, которые не являются фишинговыми. Если замечания не будут учтены, ИнАУ поддержит судебные иски против автоматической системы фильтрации", – добаивли авторы релиза. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: интернет, СНБО, экспертиза, технологии, сервер, безопасность, блокирование, провайдер
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