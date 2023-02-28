Интернет ассоциация Украины призвала власти отменить решение о механизме автоблокирования сайтов

В ИнАУ считают, что внедряемый механизм противоречит украинскому законодательству и может привести к блокированию неограниченного числа сайтов Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В заявлении говорится, что Национальный центр операционного и технического управления телекоммуникационными сетями 30 января издал распоряжение № 67/850 "О внедрении системы фильтрации фишинговых доменов", согласно которому до 2 марта украинские интернет-провайдеры должны установить систему блокировки доступа к веб-ресурсам.

"Такая система автоматически загружается на сервере поставщиков каждые 15 минут из списка интернет-адресов для автоматической блокировки (стоп-лист). Информация о пользователе, который пытался перейти на "запрещенные" ресурсы, автоматически записывается и передается в соответствующие государственные органы. Хотя система декларируется для противодействия фишингу, ее можно использовать для блокировки произвольного числа онлайн-ресурсов. Фактически, создается централизованный механизм автоматического блокирования доступа пользователей к неограниченному списку онлайн -ресурсов. Трудно переоценить негативные последствия для Украины в случае доступа к этому механизму врагом. Под предлогом противодействия фишинговым участкам существует мощная угроза, по сути, "троянский конь", – сказано в заявлении.

В ассоциации отметили, что направили обращения относительно рисков в связи с внедрением системы президенту Украины Владимиру Зеленскому, секретарю СНБО Алексею Данилову, главе Службы безопасности Украины Василию Малюку, в Генштаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны.

"ИнАУ уже дважды обращалась к соответствующим государственным учреждениям с просьбой отменить распоряжение "О внедрении системы системы фильтрации фишинговых доменов", поскольку оно противоречит нынешнему законодательству Украины и наносит ущерб его национальным интересам. К сожалению, эти аргументы до сих пор не были услышаны, приказ остается действительным, и 2 марта истекает срок его исполнения операторами электронных коммуникаций. ИнАУ призывает отменить распоряжение от 30.01.2023 № 67/850 или, по крайней мере, приостановить его реализацию до профессиональной оценки возможных угроз, которая должна происходить с участием профессиональных представителей сферы электронных коммуникаций, а также [после] обработки альтернативных способов противодействия фишингу с приемлемым уровнем риска. Такие механизмы существуют в цивилизованных странах", – добавили авторы заявления.